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Мурманская область. Арктика (16+)26.11.22 16:00

Количество договоров юрлиц с мурманским регоператором в 2022 году выросло на 15%

В Мурманской области растёт количество юридических лиц, заключивших договоры с Мурманским филиалом АО «Ситиматик» – региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. На сегодняшний день без учёта бюджетных организаций их 3020, за истекший период текущего года заключено 440 договоров.

Больше всего договоров с контрагентами заключено в Мурманске – 1410. На втором месте – Кольский район (202), затем Апатиты с подведомственной территорией (180). В городах ЗАТО Мурманской области в общей сложности 283 юрлица состоят в договорных отношениях с регоператором и регулярно пользуются его услугами.

Согласно федеральному законодательству, все предприятия и организации обязаны заключить договоры с регоператором, поскольку именно они несут ответственность за те отходы, которые образуются в результате их коммерческой деятельности, включая ТКО. Одна из целей регоператора – обеспечить легальную деятельность коммерческих организаций при обращении с ТКО. Наряду с претензионно-исковой работой Мурманский филиал АО «Ситиматик» проводит инспекционные выезды по адресам, где ведётся коммерческая деятельность без договоров на обращение с ТКО. Ежедневно «уклонистам» от оплаты направляются досудебные уведомления, а те, кто не реагирует, погашают долги через суд. Кроме того, проводимый компанией анализ образования ТКО у предпринимателей на территории Мурманской области позволяет при необходимости скорректировать потребность в транспорте и контейнерах.

Ранее в Мурманском фиале АО «Ситиматик» подвели итоги собираемости платежей, в том числе среди юридических лиц. По итогам третьего квартала 2022 года ее уровень составил 100,2% (с учётом погашения задолженности за предыдущие периоды). Самые ответственные плательщики среди юридических лиц находятся в ЗАТО Мурманской области, а также в городах Мончегорск и Оленегорск. Уровень оплаты там достигает практически 100%. Это означает, что организации не только аккуратно платят за услугу по обращению с ТКО, но и активно погашают долги за предыдущие периоды.

 

 

Фото предоставлено Мурманским фиалом АО «Ситиматик».

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