Количество должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области становится меньше

Мурманский филиал АО «Ситиматик» усиливает работу по взысканию просроченной задолженности за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в судебном порядке. В настоящее время в пользу регоператора уже вынесены решения на 287,5 млн рублей, что составляет 71% общей суммы направленных ранее документов – 101456 заявлений на 403 млн рублей. По подсчётам специалистов, количество должников за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Мурманской области составляет около 106 тысяч. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года их стало меньше примерно на 8 тысяч.

Первым шагом по работе с теми, кто по разным причинам не платит за услугу по обращению с ТКО, является рассылка досудебных претензий. Если не последовало никаких действий, специалисты мурманского регоператора через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно. К сумме долга дополнительно придётся оплатить госпошлину и исполнительный сбор.

Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам Мурманского филиала АО «Ситиматик» по будням по телефону 8 (815 2) 56-76-86. Регоператор напоминает о необходимости вовремя оплачивать коммунальные счета, чтобы не ухудшать качество предоставляемых услуг и не увеличивать свою платежную нагрузку.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».