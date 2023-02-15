СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось
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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 15:30

Количество фальшивок, обнаруженных в Мурманской области, заметно сократилось

В 2022 году в банковской системе Мурманской области выявлено 30 поддельных банкнот Банка России, что на 43% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году специалисты обнаружили 23 фальшивые пятитысячные купюры, четыре тысячные, две пятисотрублевые и одну номиналом две тысячи рублей. Также из обращения были изъяты четыре поддельные стодолларовые банкноты.

«Количество подделок сокращается, так в декабре 2022 года в банковской системе региона не было выявлено ни одной фальшивки, тем не менее призываю северян всегда проверять банкноты на подлинность. Обращайте внимание как минимум на три защитных признака, которые можно увидеть без использования специальных приборов. На просвет можно разглядеть водяной знак и защитную нить, при повороте или наклоне банкноты визуально изменяются цветопеременные элементы и скрытое изображение рубля. Кроме того, стоит обратить внимание на качество банкнотной бумаги, которая имеет характерную плотность и хруст», – комментирует заместитель управляющего Отделением Банка России по Мурманской области Алексей Андреев.

Если вы обнаружили в своем кошельке подозрительную банкноту, ни в коем случае не пытайтесь ею расплатиться. Отнесите банкноту в любой банк на бесплатную экспертизу. Сумму прошедших проверку купюр вернут в том же банке наличными или зачислят на банковский счёт, а фальшивые передадут в полицию.

Подробная информация о признаках подлинности банкнот и монет есть на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» и в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России», сообщает отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

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