Количество граждан, которым некоммерческие организации нашего региона оказывали социальные услуги, возросло по сравнению с предыдущим годом на 25% - Мурманскстат

Как сообщает Мурманскстат, по итогам выборочного федерального статистического наблюдения по состоянию на 1 января 2021 года в Статистическом регистре Росстата учтено 730 социально ориентированных некоммерческих организаций.

Социально ориентированные некоммерческие организации региона осуществляют деятельность в основном в области физической культуры и спорта (25 процентов от общего количества), образования, просвещения и науки (15%), патриотического и духовно-нравственного воспитания граждан (12), социальной поддержки и защиты населения (12), здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни (11%).

Совокупный объём денежных поступлений в организации составил 2,5 миллиарда рублей (на 4 процента больше, чем в 2019 году). Из них на взносы, гранты и пожертвования от российских организаций и физических лиц приходилось 52 процента, на доходы (выручку) от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) – 35, на внереализационные доходы и иные поступления – 4 процента.

Как отмечает В.Н. Морозов, руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Мурманской области, сумма денежных средств, полученных от иностранных государств, их государственных органов, иностранных организаций и граждан, снизилась по отношению к уровню 2019 года на 16 процентов и составила 33 миллиона рублей (1 процент совокупного объёма денежных поступлений).

Из бюджетов разных уровней и государственных внебюджетных фондов на развитие и софинансирование деятельности организаций было направлено 196 миллионов рублей (8 процентов совокупного объёма денежных поступлений), что на 20 процентов меньше, чем в 2019 году. Из них на средства областного бюджета приходилось 36 процентов, бюджетов государственных внебюджетных фондов – 27, муниципальных (местных) бюджетов – 24, федерального бюджета – 13 процентов.

Общие расходы организаций на ведение деятельности и осуществление целевых программ и мероприятий по сравнению с уровнем 2019 года снизились на 8 процентов и сложились в сумме 2,2 миллиона рублей. В их структуре преобладали текущие затраты (оплата труда, амортизация, налоги и т.д.) – 43 процента, расходы на обслуживание организаций составили 37 процентов, сопутствующие и прочие затраты – 16, социальная и благотворительная помощь, а также приобретение основных средств и других внеоборотных активов – по 2 процента.

Количество граждан, которым оказаны социальные услуги, возросло по сравнению с предыдущим годом на 25 процентов - до 212 тысяч человек, а количество получивших благотворительную помощь в денежной или натуральной форме, а также юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе не изменилось и составило соответственно 16 и 10 тысяч человек.