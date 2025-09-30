День города Мурманска: 50 мероприятий на девяти площадках во всех округах областного центраС 1 по 6 октября в Мурманской области пройдёт фестиваль современного кино «Талант»
Количество инцидентов и аварийных ситуаций в сфере ЖКХ в нашем регионе за последние 6 лет сократилось в 2 раза

На прошлой неделе в Мурманской области по поручению губернатора Андрея Чибиса стартовал отопительный сезон. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера на оперативном совещании обсудили ход работы и решение возникающих у жителей вопросов.

«По доложенным данным, на вчерашний вечер к отоплению подключено 6343 дома, или 99,9% всех наших многоквартирных домов. Напомню, что социальные учреждения – детсады, школы и так далее, – подключены заранее. Дома тоже начали подключать раньше норматива. Важно оперативно отрабатывать возникающие вопросы. Без отопления на сегодняшний день четыре дома. Два из них в Мурманске и стоят без тепла из-за аварии на наружных сетях, два – в Алакуртти. Как идёт по ним работа – доложит министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Зинаида Середа. А также, как организована работа по решению вопросов, поступивших на «горячую линию ЖКХ», – сообщил Андрей Чибис и подчеркнул важность адресной работы с обращениями северян. – Главное – решить все возникающие у людей проблемы».

Глава региона отметил, что лучше других старт отопительного сезона отработали ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Островной, Оленегорск, Кандалакшский, Ковдорский, Кольский и Терский округа – у них наименьшее количество жалоб на тысячу населения.

«Понятно, что у нас в регионе сроки подготовки к отопительному периоду всегда ограничены, ресурсов всегда хотелось бы больше. Но все необходимые ресурсы выделены и объём подготовки выполнен практически во всех муниципалитетах. Это помимо плановых работ, которые также ежегодно проводим. Напомню, что с 2019 по 2024 годы только 29 котельных были модернизированы, а за 5 лет у нас сокращено использование мазута почти на 15 тысяч тонн. Это в 8,5 раза больше, чем за предыдущие 8 лет», – прокомментировал губернатор.

Губернатор также отметил, что за последние 6 лет количество инцидентов и аварийных ситуаций в сфере ЖКХ Мурманской области радикально сократилось, в рамках плана «На Севере – жить!» ведётся масштабная работа.

«Количество инцидентов и аварийных ситуаций в сфере ЖКХ в нашем регионе за последние 6 лет сократилось в 2 раза. И серьёзно выросла скорость устранения аварий. Это свидетельство профессионализма и качества, а также результат инвестиций: мы вложили в развитие коммунальной инфраструктуры 6 млрд рублей за последние годы. Это крайне важно», – подчеркнул Андрей Чибис.

В заключение губернатор напомнил северянам, что в регионе продолжает работать «горячая линия ЖКХ» 0051. Все сигналы жителей по итогам дня переходят на контроль профильного министра.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554154/#&gid=1&pid=1

