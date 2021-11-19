Количество ипотечных кредитов в Мурманской области в январе-сентябре 2021 года выросло на 11%

Суммарная кредитная задолженность жителей Мурманской области на 1 октября составила 150,3 млрд рублей, за год она увеличилась на 18,6%. При этом доля просроченной задолженности в розничном кредитном портфеле продолжала снижаться, на 1 октября 2021 года она составила 3,1%.

Как сообщает Отделение по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, в этом году активно росло ипотечное кредитование. Объём и количество ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) заметно увеличились (годовые темпы прироста составили 31,8% и 10,9% соответственно). В январе-сентябре заёмщикам предоставлено 7,6 тысяч ИЖК на общую сумму 20,5 млрд рублей.

Портфель ИЖК за год вырос почти на четверть (24,9%) – до 57,3 млрд рублей. Вместе с тем доля просроченной задолженности снизилась по сравнению с 1 октября 2020 года на 0,1 п.п. и составила 0,4% от общего объёма ипотечной задолженности.

В сентябре 2021 года средний срок взятой жителями области ипотеки составил 19,5 лет, средний размер – 2,9 млн рублей.