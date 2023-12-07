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Мурманская область. Арктика (16+)07.12.23 15:30

Количество кофемашин в домохозяйствах северян с 2016 года по 2022 год выросло в 2 раза

В наше время технологии так стремительно изменяются, что многие из нас спешат обновить свою морально устаревшую бытовую технику. Как отмечают специалисты Мурманскстата, за последние восемь лет практически вышли из обихода северян проигрыватели, магнитофоны, видеомагнитофоны, видеоплееры, музыкальные центры.

По итогам обследования бюджетов домашних хозяйств, в 2015 году на 100 домохозяйств приходилось 37 мультимедиа плееров, в 2022 году их количество сократилось в 9 раз. Число фотоаппаратов и видеокамер за указанный период уменьшилось в 2,5 раза, домашних кинотеатров – в 2 раза.

Стали востребованными морозильные камеры (27 штук на 100 домохозяйств против 18 в 2015 году), посудомоечные машины (19 штук на 100 домохозяйств против 14 в 2015 году). Количество кофемашин в домохозяйствах с 2016 года по 2022 год выросло в 2 раза и составило 16 штук на 100 домохозяйств.

При этом есть товары, потребность в которых остается неизменной. Так, обеспеченность телевизорами в 2022 году осталась на уровне 2015 года – 239 штук на 100 домохозяйств. Незначительно увеличилось количество холодильников, стиральных машин. В 2022 году на 100 домохозяйств приходилось 124 ноутбука и планшета, отмечает статистическое ведомство.

 

Фото: https://vk.com/feed?q=%23%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&section=search&z=photo-188169427_457240471%2Falbum-188169427_00%2Frev

 

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