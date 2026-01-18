Количество компаний, созданных в РФ в 2025 году, сократилось почти на 20%

Федеральная налоговая служба РФ подвела итоги по количеству коммерческих организаций, внесенных в госреестр РФ за прошедший год. На 1 января 2026 года в госреестре России как вновь созданные числилось 173,1 тысячи организаций, что на 19,8% меньше, чем в 2024 году (215,9 тысячи).

В то же время количество коммерческих организаций, прекративших деятельность в связи с решением о ликвидации, в 2025 года составило 27,0 тысяч, что на 15,0% меньше, чем в 2024 году (31,7 тысячи). В том числе количество компаний, прекративших деятельность в 2025 году в связи с ликвидацией в порядке банкротства, уменьшилось в сравнении предыдущим годом на 7,0% - до 5,3 тысячи.

Количество компаний, деятельность которых прекратилась в связи с исключением из госреестра по решению ФНС, в 2025 году по сравнению с 2024 годом выросло на 20,4%, до 206,2 тысячи со 171,3 тысячи

Отметим, что налоговые органы на постоянной основе проводят работу по исключению из ЕГРЮЛ недействующих юрлиц (в течение 12 месяцев не представивших отчетности и не осуществлявших банковских операций), а также компаний с недостоверными сведениями.

Как недействующих было исключено из ЕГРЮЛ в 2025 году на 10,4% меньше организаций, чем в 2024 году (41,7 тысячи против 46,5 тысячи). На их долю пришлось 20% исключенных за год из реестра по решению ФНС, а в связи с недостоверными сведениями - напротив, на 9,0% больше (110,0 тысяч против 100,9 тысячи), их доля снизилась до 53%.

Отрицательной в 2025 году стала и динамика общего количества юрлиц, сведения о которых содержатся в госреестре - после двух лет роста их стало на 2,2% меньше - 3 млн 162,8 тысячи.

Как следует из данных на сайте ФНС, общее количество субъектов МСП за 2025 год выросло на 247,0 тысяч, или на 3,7%, до 6 млн 835,6 тысячи.

При этом количество юрлиц, отнесенных к категории МСП, уменьшилось на 63,7 тысячи, или на 2,8%, до 2 млн 196,4 тысячи, а индивидуальных предпринимателей (ИП), напротив, выросло на 310,7 тысячи, или на 7,2%, до 4 млн 639,2 тысячи. В результате доля субъектов малого и среднего бизнеса, зарегистрированных как индивидуальные предприниматели (ИП), в общем количестве субъектов МСП в 2025 году увеличилась до 67,9% с 65,7%.