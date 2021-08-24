Количество модельных библиотек в Мурманской области в этом году увеличится

Мурманская область в 2021 году получит дополнительно 15 млн рублей из федерального бюджета на создание трех модельных муниципальных библиотек в Кандалакше, Кировске и Заполярном. Соответствующее решение принято Министерством культуры Российской Федерации по итогам конкурсного отбора.

До конца года откроются новые модельные библиотеки на базе городской библиотеки №3 Кандалакшской централизованной библиотечной системы, городской библиотеки–филиала №2 Централизованной библиотечной системы Кировска, городской библиотеки-филиала №1 Печенгского межпоселенческого библиотечного объединения в Заполярном. Кроме того, в сентябре в Североморске и Оленегорске откроются модернизированные по модельному стандарту библиотеки, ставшие победителями конкурса на предоставление федеральной поддержки в прошлом году.

Каждая из библиотек-победителей получит финансовую поддержку из федерального бюджета в размере 5 млн рублей.

Полученные средства библиотеки потратят на создание современного библиотечного пространства, организацию доступной среды, приобретение современного оборудования, обновление библиотечных фондов. У северян появятся новые комфортные пространства для развития, творческой самореализации, отдыха и неформального общения с современным дизайном и доступом к новейшим информационным технологиям. В обновленных библиотеках будут организованы выставочные пространства, площадки для детей, зоны для кинопоказов и лекций, презентаций и концертов, образования и отдыха. Обновленные библиотеки должны будут принять своих читателей до конца года.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, модернизация библиотек по модельному стандарту происходит в рамках Национального проекта «Культура». За 2019-2020 годы на создание 306 модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации направлено 2 млрд рублей из федерального бюджета, и в 2021 году выделено 2,11 млрд рублей на создание ещё 305 библиотек. В Мурманской области в 2019-2020 годах открыты 7 модельных библиотек, на эти цели регион получил из федерального бюджета 40 млн рублей.