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Мурманская область. Арктика (16+)07.07.22 13:30

Количество мусоросборников на контейнерных площадках определяется хозяйствующими субъектами с учётом установленных нормативов накопления ТКО

С начала лета традиционно растёт количество обращений от клиентов Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО), касающихся замены или увеличения количества баков на действующих контейнерных площадках.

В связи с этим специалисты регоператора напоминают о том, что содержание мест накопления ТКО, в соответствии с Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме постановления правительства РФ от 13.08.2006 №491, входит в состав содержания общего имущества и обеспечивается управляющими организациями. При этом приобретение контейнеров, а также бункеров для накопления ТКО и уход за ними могут осуществляться органами местного самоуправления, создавшими места накопления ТКО, собственниками земельных участков, на которых расположены места накопления ТКО, и лицами, осуществляющими управление многоквартирным домом (МКД).

В случае, если собственники помещений в МКД наблюдают перенакопление отходов на своей контейнерной площадке и считают необходимым увеличение количества контейнеров, им необходимо обратиться в управляющую компанию, обслуживающую дом, которая, в свою очередь, передаст данные о потребности Мурманскому филиалу АО «Ситиматик». Приобретение контейнеров и бункеров для накопления ТКО и их содержание осуществляется и регоператором, но только в пределах, не превышающих 1% необходимой валовой выручки на очередной период регулирования, при учёте органом регулирования тарифов соответствующих расходов и согласно пункту 90 Основ ценообразования в области обращения с ТКО, утверждённых постановлением правительства Российской Федерации от 30.05.2016 №484. Количество мусоросборников на контейнерных площадках определяется хозяйствующими субъектами с учётом установленных нормативов накопления ТКО.

По правилам, на площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО.

В 2021 году за счёт средств регионального оператора было приобретено 1008 контейнеров. В 2022 году регоператор планирует дополнительно приобрести более 700 баков с различными характеристиками для их размещения в ряде муниципалитетов Мурманской области.

По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме. Что касается крупногабаритных отходов, то их спецтехника забирает не реже одного раза в неделю.

 

 

 

Фото предоставлено пресс-службой АО «Ситиматик».

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