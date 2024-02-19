Количество норвежских судов, которые могут работать во внутренних морских водах РФ, в 2024 году сокращено до 18

Доставку мальков рыб для товарного рыболовства и перевозку негабаритных грузов в районах внутренних морских вод России в 2024 году могут выполнять 18 иностранных судов (все ходят под флагом Норвегии). Соответствующий перечень опубликован в приложении к распоряжению правительства РФ от 14 февраля 2024 года №325-р.

Норвежские суда могут работать в следующих акваториях: губа Титовка Мотовского залива, Кильдинский пролив, Кольский залив, губа Питькова Кольского залива, губа Долгая, губа Кислуха Мотовского залива, губа Ура Баренцева моря. Период их захода определён с 15 февраля до 31 декабря 2024 года.

В прошлом году такое разрешение получили около 40 судов.

Этим же распоряжением устанавливается перечень из 25 судов под российским флагом для доставки мальков, буксировки и перевозки негабаритных грузов. К перечисленным выше акваториям добавлены: губа Зеленецкая Западная, губа Долга Западная, губа Зеленая, губа Кислая Кольского залива, губа Мотка Мотовского залива.