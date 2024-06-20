Количество новых рабочих мест в Мурманской области выросло на 13% - обзор hh.ru по каждой профсфере
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.
По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто более 166 тысяч вакансий – это на 23% больше, чем в начале лета 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Вологодская, Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 43%, 42% и 36% соответственно. В Мурманской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 13%, компании искали за последний месяц более 5,5 тысячи новых работников.
|
Регион
|
Уровень прироста новых рабочих мест
по сравнению с прошлым годом
|
Ненецкий АО
|
-1%
|
Мурманская область
|
13%
|
Архангельская область
|
15%
|
Республика Карелия
|
16%
|
Республика Коми
|
17%
|
Санкт-Петербург
|
20%
|
Псковская область
|
23%
|
Новгородская область
|
23%
|
Ленинградская область
|
36%
|
Калининградская область
|
42%
|
Вологодская область
|
43%
По сравнению с майскими показателями 2023 года, в Мурманской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в сфере стратегии, инвестиции и консалтинга: здесь компании стали на 115% чаще искать новых работников. Повышенный спрос на работников также наблюдается в рознице (+55% новых рабочих мест по сравнению с началом лета 2023 года).
Высокий спрос, по сравнению с прошлым годом, также наблюдается и в сфере маркетинга, здесь новых работников стали искать на 37% чаще. У работодателей также высока потребность в специалистах области туризма и общепита (+36% новых рабочих мест). Также на 33% вырос спрос на специалистов в продажах, на 19% – на обслуживающий персонал.
Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, в северном регионе зафиксировано более 5 профессиональных сфер, где есть падение потребности в работниках и сокращение числа активных вакансий. Среди таких областей автобизнес, медицина и фармацевтика, добывающий сектор и другие (наглядно на диаграмме).