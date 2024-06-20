Количество новых рабочих мест в Мурманской области выросло на 13% - обзор hh.ru по каждой профсфере

В Мурманской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 13%, компании искали за последний месяц более 5,5 тысячи новых работников.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто более 166 тысяч вакансий – это на 23% больше, чем в начале лета 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Вологодская, Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 43%, 42% и 36% соответственно. В Мурманской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 13%, компании искали за последний месяц более 5,5 тысячи новых работников.

Регион Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом Ненецкий АО -1% Мурманская область 13% Архангельская область 15% Республика Карелия 16% Республика Коми 17% Санкт-Петербург 20% Псковская область 23% Новгородская область 23% Ленинградская область 36% Калининградская область 42% Вологодская область 43%

По сравнению с майскими показателями 2023 года, в Мурманской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в сфере стратегии, инвестиции и консалтинга: здесь компании стали на 115% чаще искать новых работников. Повышенный спрос на работников также наблюдается в рознице (+55% новых рабочих мест по сравнению с началом лета 2023 года).

Высокий спрос, по сравнению с прошлым годом, также наблюдается и в сфере маркетинга, здесь новых работников стали искать на 37% чаще. У работодателей также высока потребность в специалистах области туризма и общепита (+36% новых рабочих мест). Также на 33% вырос спрос на специалистов в продажах, на 19% – на обслуживающий персонал.

Вместе с тем, по сравнению с прошлым годом, в северном регионе зафиксировано более 5 профессиональных сфер, где есть падение потребности в работниках и сокращение числа активных вакансий. Среди таких областей автобизнес, медицина и фармацевтика, добывающий сектор и другие (наглядно на диаграмме).