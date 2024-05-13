Количество новых рабочих мест в Мурманской области выросло на 16% - обзор hh.ru по каждой профсфере

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 108000 вакансий – это на 26% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 49% и 48% соответственно.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 108000 вакансий – это на 26% больше, чем в апреле 2023 года. Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Калининградская и Ленинградская области: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 49% и 48% соответственно. В Мурманской области ситуация аналогичная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 16%.

Регион Уровень прироста новых рабочих мест по сравнению с прошлым годом Республика Коми 12% Мурманская область 16% Архангельская область 19% Ненецкий АО 22% Республика Карелия 23% Санкт-Петербург 26% Псковская область 28% Новгородская область 39% Вологодская область 45% Ленинградская область 48% Калининградская область 49%

По сравнению с апрельскими показателями 2023 года в северном регионе сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (+136% новых вакансий), «Туризм, гостиницы и рестораны» (+57% новых рабочих мест), «Домашний, обслуживающий персонал» (+53%), а также в сфере административного персонала (+39%).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается и в сфере маркетинга и PR, здесь новых работников стали искать на 38% чаще. У работодателей также высока потребность в рабочих (+16% новых объявлений).

В преддверии летнего сезона компании стали также чаще, чем в прошлом году искать работников в продажи (+21% новых рабочих мест), логистику и перевозки (+17%), строительство и недвижимость (+10%).

При этом по сравнению с прошлым годом в Мурманской области был зарегистрирован ряд сфер, где наблюдается падение спроса на кадры. Среди них сфера медицины и фармацевтики (-3% вакансий), науки и образования (-5%), добыча сырья (-12%) (наглядно на диаграмме).