Прокуратурой Мурманской области обобщена работа по рассмотрению обращений граждан в 2020 году.

В прошлом году работа окружных, городских, районных и специализированных прокуратур, а также подразделений аппарата прокуратуры нашего региона по разрешению обращений строилась в соответствии с действующим законодательством и была направлена на всестороннее и качественное проведение проверок по обращениям и принятие мер к реальному восстановлению нарушенных прав, законных интересов и свобод граждан исходя из требований организационно-распорядительных документов Генеральной прокуратуры РФ.

Количество обращений, поступивших в органы прокуратуры Мурманской области за прошедший год, уменьшилось на 7,3% и составило 23720 (АППГ-25580).

Непосредственно органами прокуратуры разрешено 10313 обращений, что на 13% меньше, чем в 2019 г. (11972).

Уменьшился объём удовлетворенных жалоб до 2017 (в 2019 г. -2603) или на 22% и их удельный вес составил 20,4% (АППГ-21,7%) от всех разрешенных. Таким образом, практически каждое пятое обращение признано обоснованным.

В истекшем году по удовлетворенным обращениям выявлено 3312 нарушений (АППГ-4570) и внесено 912 (АППГ-948) представлений, принесено 100 (АППГ-59) протестов, предостережено 10 (АППГ– 21) должностных лиц, заявлено в суд в интересах граждан 887 (АППГ -1821) исков, а также направлено 4 (АППГ-3) требования об изменении нормативного правового акта, возбуждено 215 дел об административных правонарушениях (АППГ-207), приняты иные меры прокурорского реагирования –170 (АППГ-185).

Для рассмотрения по подведомственности направлено 7881 (АППГ-7859) обращений, что составляет 42% от числа рассмотренных.

Большая часть разрешенных обращений связана с вопросами надзора за исполнением законов и законностью правовых актов – 6342, или 61% (АППГ-7420). По-прежнему актуальными в истекшем году были проблемы, связанные с устранением нарушений трудового законодательства - 923 жалобы (АППГ-835 обращений) и 32% обращений данной категории признаны обоснованными. По вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ количество разрешенных обращений осталось практически на уровне 2019 года и составило 566 (АППГ-564). Обоснованными признаны 197 жалоб, или 34%.

Также на уровне 2019 года разрешено количество жалоб на нарушения законов об исполнительном производстве -231 (АППГ- 235).

С 282 до 253 (или на 10%) уменьшилось число жалоб на нарушения в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних, из которых 32% признаны обоснованными.

Уменьшилось число жалоб, касающихся обжалования действий и решений дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регистрации и рассмотрении сообщения о преступлении с 2499 до 2027, или снижение на 18%. На нарушения при производстве предварительного следствия и дознания снизилось с 1097 до 932, или на 15%.

По вопросам надзора за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний разрешено 543 (АППГ-475) обращений, что на 14% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году на личный приём в органы прокуратуры обратилось 4343 гражданина (АППГ – 6235, -30%). Лично прокурорами и их заместителями принято 1424 гражданина (АППГ-2085).

С учётом ограничительных мероприятий, введенных в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции, руководителями прокуратуры области осуществлялись личные приёмы жителей г. Североморска, Кольского района и в других регионах области с использованием видеоконференцсвязи, а также проводился дистанционный приём граждан с использованием программных и технологических решений ООО «Труконф» (система видеоконференцсвязи).

Учитывая значительную отдаленность прокурор г. Кандалакши и его заместитель провели выездной личный прием в с. Ковда Кандалакшского района. Прокурором Кольского района осуществлены выездные приемы в г. Заозерске и в пос. Верхнетуломский.

Прокурор Первомайского административного округа с выездом на территорию провел с участием представителей территориального подразделения полиции и органа местного самоуправления личный прием граждан, проживающих в отдаленном микрорайоне Абрам-Мыс города Мурманска, на котором обратились более 40 граждан.

Анализ разрешенных обращений и жалоб в прокуратуре Мурманской области является важнейшим источником информации о проблемах в обществе, в том числе о нарушениях закона в различных областях правоотношений, и используется прокурорами при планировании надзорной деятельности.