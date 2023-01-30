Количество обращений в адрес Мурманского регоператора сократилось вдвое

Более 3 тысяч звонков поступило на телефон «горячей линии» Мурманского филиала АО «Ситиматик» от жителей региона с начала 2023 года. Для сравнения, по итогам января 2022 года звонков было вдвое больше – почти 7,5 тысячи.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», во многом сокращение числа обращений связано с повышением качества работы – в текущем сезоне жалоб на несвоевременный вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) существенно меньше, чем было в первые месяцы работы регоператора.

Чаще всего клиентов Мурманского филиала АО «Ситиматик» интересуют вопросы, связанные с перерасчетом платы за услугу по обращению с ТКО, списанием денежных средств по исполнительному листу, а также прекращением исполнительного производства. В этом связи регоператор напоминает: обращение с бытовыми отходами является коммунальной услугой, а значит, в соответствии с постановлением правительства РФ №354, в случае отсутствия граждан по месту регистрации или домовладения более 5 дней, все они имеют право на перерасчеё, но лишь в том случае, если предоставят подтверждающие документы. При проведении перерасчёта учитывается количество полных календарных дней отсутствия, не включая день отъезда из жилого помещения и день прибытия. Обратиться за перерасчётом может собственник или наниматель жилого помещения, или доверенное лицо.

Что касается работы с должниками, то все, кто по разным причинам допускает появление задолженности за услугу по обращению с ТКО, должны знать – в подобной ситуации первым шагом регоператора является рассылка досудебных претензий. Если в ответ не последовало никаких действий, специалисты Мурманского филиала АО «Ситиматик» через суд получают исполнительные листы или судебные приказы и взыскивают долг принудительно, при этом к сумме долга автоматически прибавляется госпошлина и исполнительный сбор. Чтобы урегулировать проблему задолженности в досудебном порядке, следует в кратчайшие сроки её оплатить, либо обратиться для выработки совместного решения вопроса к специалистам АО «Ситиматик» в Мурманске по будням по телефону 8 (815 2) 56-76-86.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».