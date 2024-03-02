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Мурманская область. Арктика (16+)02.03.24 16:00

Количество обращений в адрес мурманского регоператора уменьшилось в феврале на 17%

Число обращений, поступивших в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в феврале 2024 года по сравнению с январем, уменьшилось на 17%.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в прошлом месяце трудностей с эксплуатацией тяжёлой спецтехники было меньше и клиенты компании реже обращались по поводу сбоев в графике вывоза отходов. Среди обращений традиционно преобладают вопросы, связанные с погашением задолженности за услугу по обращению с ТКО, а также с перерасчетом за период временного отсутствия. Ранней весной в Заполярье начинается период отпусков, который продлится вплоть до ноября. Так что вопросов о перерасчёте будет поступать всё больше.  

 

Фото предоставлено пресс-службе Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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