Количество обращений в адрес мурманского регоператора уменьшилось в феврале на 17%

Число обращений, поступивших в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» – регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в феврале 2024 года по сравнению с январем, уменьшилось на 17%.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», в прошлом месяце трудностей с эксплуатацией тяжёлой спецтехники было меньше и клиенты компании реже обращались по поводу сбоев в графике вывоза отходов. Среди обращений традиционно преобладают вопросы, связанные с погашением задолженности за услугу по обращению с ТКО, а также с перерасчетом за период временного отсутствия. Ранней весной в Заполярье начинается период отпусков, который продлится вплоть до ноября. Так что вопросов о перерасчёте будет поступать всё больше.

Фото предоставлено пресс-службе Мурманского филиала АО «Ситиматик».