Количество обращений в адрес регоператора уменьшилось на 30%

Во второй летний месяц количество обращений в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» сократилось на 30% – с почти 4800 до 3500.

Как отмечает пресс-служба компании, снижение показателя обусловлено летним сезоном – по традиции, в этот период большинство клиентов выезжают в отпуск за пределы региона.

Чаще всего северяне связываются со специалистами Мурманского филиала АО «Ситиматик» по телефону – более 80% обращений поступило на «горячую линию» контакт-центра. Среднее время ожидания ответа на линии не превышает 35 секунд, оператор помогает обратившемуся решить проблему в среднем за 3 минуты. Вторым по популярности каналом приёма обращений остается электронная почта, на третьем месте – сайт компании. Некоторые жители региона предпочитают обращаться к специалистам через социальную сеть «ВКонтакте», где проводятся первичные консультации клиентов.

В июле чаще всего жители Мурманской области уточняли информацию о проведении перерасчёта за услугу по обращению с ТКО, задавали вопросы, связанные с прекращением исполнительного производства в связи с добровольным погашением задолженности. Поступали вопросы, связанные со сменой реквизитов компании.

Регоператор обращает внимание на то, что до конца года действует переходный период, когда и старые реквизиты, и новые имеют равную силу. Если в расчётный документ были внесены старые реквизиты, на зачисление платежа это не повлияет. Оплата поступит при условии, что лицевой счёт в квитанции указан верно.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».