Количество обращений в чат-бот МФЦ Мурманской области в мессенджере МАХ превысило 300 тысяч

В чат-бот Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Мурманской области, созданного в национальном мессенджере МАХ в 2025 году, северяне обратились более 300 тысяч раз.

Наиболее востребованный запрос информации через чат-бот касался проверки статуса о ходе рассмотрения заявлений, поданных в МФЦ на получение услуг. За 2025 год поступило 2995 таких запросов.

Напомним, с помощью виртуального помощника пользователи могут записаться или отменить запись на прием в МФЦ, отслеживать статус своих заявлений, узнавать адреса и часы работы офисов «Мои Документы», а также оценивать качество предоставляемых услуг.

По информации Минэкономразвития России, ежемесячно цифровыми сервисами МФЦ в МАХ пользуются свыше 1,5 млн человек по всей стране. Через мессенджер оформлено более 550 тысяч заявок на запись в МФЦ, пользователи получили свыше 9,7 млн уведомлений, в том числе больше 3 млн – о готовности документов. За первую половину января 2026 года аудитория сервиса выросла на 100 тысяч пользователей. За этот период создано 100 тысяч новых записей, уведомления получили 640 тысяч человек.

Внедрение чат-ботов МФЦ направлено на повышение доступности получения государственных услуг, комфорта при решении бытовых вопросов.

Как начать использовать чат-бот?

Скачайте национальный мессенджер MAX по ссылке (https://download.max.ru/#desktop) (для телефона) или на сайте max.ru (https://max.ru/) (для компьютера).

Найдите бота по названию «Чат-бот МФЦ Мурманской области» или перейдите по специальной ссылке (https://max.ru/mfcmurmansk_bot).

Задайте свой вопрос в поле для сообщений или выберите нужный раздел в меню.

Как отмечает региональное Министерство цифрового развития, Мурманская область стала одним из первых регионов страны, запустивших собственный чат-бот в новом мессенджере.