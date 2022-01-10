Количество отключений теплоснабжения в регионе снизилось на 80% по сравнению с предыдущим годом

О том, как в регионе проходит отопительный период, на оперативном совещании доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В праздничные дни ведомством было организовано дежурство сотрудников теплоэнергетического и жилищно-коммунального комплекса. Они осуществляли круглосуточный контроль, благодаря чему все технологические нарушения и нештатные ситуации устранялись в кратчайшие сроки.

Так, за праздничные дни после выявления и устранения порывов на сетях аварийными бригадами было восстановлено теплоснабжение в Североморске и Сафоново, электроснабжение – в Полярных Зорях, Зашейке, Луостари. Накануне Нового года частично произошло отключение электричества в Октябрьском округе Мурманска в результате сброса снега с оптико-волоконной линии связи и сближения проводов. Энергетики оперативно устранили нарушение – уже через полтора часа электроснабжение было восстановлено, и жители города благополучно встретили праздник.

На особом контроле министерства в выходные дни находился вопрос обеспечения качественным и бесперебойным теплоснабжением населения в Никеле. На котельной посёлка 31 декабря и 2 января были обнаружены протечки водонагревателей. Энергетики устранили неполадку и возобновили подачу тепла. В связи с произошедшими событиями министерством была организована выездная проверка работы указанного теплового источника. На момент визита сотрудников ведомства оба котла находились в исправном состоянии. Сегодня теплоснабжение никельцев осуществляется в штатном режиме в соответствии с температурным графиком.

В ходе доклада министр отметил, что текущий отопительный сезон проходит в установленном порядке. Все теплоснабжающие организации имеют достаточные запасы топлива. Кроме того, зафиксировано снижение отключений теплоснабжения по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 80%.

Вопрос прохождения регионом отопительного сезона 2021-2022 находится на постоянном контроле Министерства энергетики и ЖКХ Мурманской области.