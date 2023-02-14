Количество пользователей на региональной торговой площадке «Закупки Мурманской области» превысило 13 тысяч

Уже больше 7 лет работает региональная торговая площадка «Закупки Мурманской области». Данная модель работы показала свою эффективность для повышения открытости закупок «малого объема»; обеспечения свободного доступа к закупкам «малого объема» всех потенциальных участников, в том числе открытия дополнительных возможностей для малого и среднего бизнеса, особенно для региональных поставщиков; снижения уровня коррупции в закупках «малого объема»; развития конкуренции в закупках «малого объема»; экономии бюджетных средств.

Платформа продолжает показывать свою эффективность, привлекая все больше организаций и физических лиц. С 2015 года на площадке зарегистрировалось уже более 13 тысяч пользователей. Из них 2,5 тысячи зарегистрировались в 2022 году. Ежегодно это количество увеличивается в среднем на 1,6 тысячи участников.

По результатам работы торговой площадки за 2022 год заказчики осуществили более 16,8 тысячи закупок на общую сумму 6,8 млрд рублей, что в 3 раза больше по сравнению с аналогичным прошлым периодом.

Экономия по состоявшимся закупкам увеличилась в 2,6 раза по сравнению с 2021 годом и составила 809,1 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, наиболее востребованными категориями товаров на площадке остаются поставки продуктов питания, медицинских принадлежностей, мебели, хозяйственно-бытовых товаров, а также оказание инженерно-строительных услуг и услуг по программному обеспечению.

Напомним, что подать заявку на участие в закупке может любой участник, зарегистрированный для работы в системе и заинтересованный в поставке продукции, выполнении работ или оказании соответствующих услуг. Регистрация осуществляется без электронной подписи.

Торговая площадка постоянно совершенствуется. Так, в 2021 году с целью соблюдения минимальной доли российских товаров при осуществлении закупок по закону №223-ФЗ (постановление правительства РФ от 03.12.2020 №2013) на площадке появилась возможность проводить закупки без ограничения по цене договора.

Стоит отметить, что в 2022 году в рамках реализации национальных проектов на торговой площадке было проведено более 160 закупок.