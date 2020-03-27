Количество предварительно положительных проб на коронавирусную инфекцию в Мурманской области растёт - брифинг

В настоящее время в Мурманске проходит брифинг губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Он сообщил, что на сегодняшний день количество предварительно положительных проб на коронавирусную инфекцию в регионе возросло до 12.

С момента последней оперативной сводки были выявлены 4 новых случая: две новых предварительно положительных пробы выявлены у контактировавших с прибывшим с Кубы гражданином, не соблюдавшим самоизоляцию; ещё два новых подозрения - члены семьи находившегося на самоизоляции гражданина, приехавшего из ОАЭ

Как прозвучало во время брифинга, северяне, вернувшиеся из отпуска, обязательно должны об этом сообщить на «горячую линию» и самоизолироваться. С 1 по 16 марта в наш регион вернулись 9 тысяч человек, каждый день до 300 наших земляков продолжают приезжать. Оказываетсмя, что всех их отслеживают по спискам.

В Мурманской области готовятся дополнительные места для обсервации.

Было отмечено, что в аптеках медицинских масок нет, но обещают, что в ближайшее время они появятся. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, их пошив организован в регионе, а УФСИН России по Мурманской области дано поручение организовать пошив масок силами заключённых.

Прозвучало предупреждение, что Кировск и Апатиты могут закрыть на карантин. До конца дня губернатор обещал принять решение о возможном ограничении въезда и выезда в эти города.