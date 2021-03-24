Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось в регионе на 11%

Сегодня губернатор Андрей Чибис в формате ВКС провёл заседание антинаркотической комиссии Мурманской области. Одна из главных тем – эффективность проводимых мероприятий по борьбе с потреблением наркотиков.

«Статистика по итогам 2020 года свидетельствует о том, что количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сократилось на 11% по сравнению с предыдущим годом. Но принципиально важно, чтобы за этой статистикой мы чётко выявляли те инструменты, который дают положительный эффект, а также разобрались с теми территориями, где такого снижения не произошло, – отметил Андрей Чибис. – Мы понимаем, что угроза распространения, употребления наркотиков, в том числе и вовлечение в эту деятельность несовершеннолетних – очень опасный фактор для нашего общества, области и страны в целом».

В рамках заседания члены антинаркотической комиссии Мурманской области рассмотрели вопросы о реализации первичных мер профилактики употребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися образовательных организаций региона на уровне межведомственного взаимодействия, в том числе в условиях дистанционного режима обучения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, присутствующие обсудили и тему повышения эффективности контроля деятельности негосударственных организаций, которые осуществляют социальную реабилитацию лиц, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача.