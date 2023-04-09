Количество психологов для школ и детсадов определят с помощью норматива

Министерство просвещения РФ предложило установить норматив штатной численности психологов для школ, детских садов и колледжей. Проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, в детских садах предполагается иметь одного педагога-психолога из расчёта на 200 детей, в школах этот показатель составит один специалист на 300 учеников, а в колледжах — один на 500.

При этом в образовательных учреждениях для детей с ограниченными возможностями здоровья предлагается предусмотреть одного педагога-психолога на 30 человек.