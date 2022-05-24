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Мурманская область. Арктика (16+)24.05.22 10:15

Количество рабочих мест в рамках временных общественно полезных работ в регионе увеличено на 500 единиц

В Мурманской области количество рабочих мест в рамках временных общественно полезных работ увеличено на 500 единиц. Об этом губернатор Андрей Чибис сообщил вчера на оперативном совещании.

«Это сделано для того, чтобы и у муниципалитетов, и у работодателей был запас рабочих мест, а желающие принять участие во временных общественно полезных работах не получали отказы. Решение было принято в том числе по итогам моих встреч с жителями муниципалитетов, когда выяснилось, что такие рабочие места экономят», – пояснил Андрей Чибис.

Губернатор подчеркнул, что алгоритм участия во временных общественно полезных работах должен быть максимально простым для граждан, и призвал обратить особое внимание на подростков, выходящих на каникулы.

Также Андрей Чибис сообщил, что принято решение о существенном увеличении размера оплаты труда несовершеннолетних, принимающих участие во временных работах, за счет увеличения размера поддержки, направляемой на оплату труда таких ребят. Теперь за полный рабочий месяц с учётом фактически отработанного времени подростки будут получать на 2100 рублей больше, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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