Количество рейсов из Мурманска на Шпицберген в 2026 году будет увеличено вдвое - Алексей Чекунков

Количество регулярных морских грузопассажирских рейсов из Мурманска на Шпицберген в 2026 году будет увеличено вдвое. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

«По поручению правительственной комиссии по обеспечению российского присутствия на архипелаге Шпицберген с июня началось регулярное морское грузопассажирское сообщение между портами Мурманск и Баренцбург. Задействуем для этого судно «Профессор Молчанов». В этом году будет выполнено пять рейсов, в следующем — увеличим количество рейсов вдвое», — сказал министр.

Напомним, первый за последние десять лет рейс из Мурманска в Баренцбург состоялся в начале июня этого года. Сообщение было организовано ФГУП «Государственный трест «Арктикуголь» и экспедиционным центром «Морская практика» при поддержке правительства Мурманской области и Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северное УГМС), которое является судовладельцем «Профессора Молчанова».

В рамках этих рейсов на архипелаг, помимо грузов, доставляются туристы, учёные, сотрудники и родственники работников треста «Арктикуголь».