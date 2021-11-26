Количество самозанятых в регионе за год выросло вдвое

Один из самых ярких результатов мер поддержки бизнеса, действующих в Мурманской области, – рост числа самозанятых в течение года в два раза, с 5,5 до почти 11 тысяч человек. Такие цифры привёл губернатор Андрей Чибис, выступая перед членами Совета по развитию малого и среднего предпринимательства на итоговом заседании Совета 25 ноября.

Несмотря на пандемию, численность субъектов МСП в Мурманской области в текущем году выросла на 300 единиц – до 24 тысяч, а количество занятых в этой сфере увеличилось на 2800 человек. Это стало возможным благодаря беспрецедентному пакету мер поддержки, которые предлагает предпринимателям региональная власть.

Как сообщил Андрей Чибис, общая сумма только прямой финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса из областного бюджета составила порядка 900 млн рублей.

«Невозможно обеспечить людям достойное качество жизни и шанс для самореализации, если не развивать малый и средний бизнес. На Севере вести бизнес непросто. Издержки, связанные с выплатой «полярок» и отпусков, добавляют трудностей нашим предпринимателям. И наша общая задача – сделать так, чтобы, с одной стороны, создать большой рынок, в том числе за счёт новых инвестиций; а с другой – создать условия более удобные и конкурентоспособные, чем в других частях страны», - подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил эффективность работы областного закона о самозанятых, благодаря которому численность легальных микро-бизнесов в регионе за год выросла вдвое.

Кроме того, большую пользу принесло снижение на областном уровне налоговой нагрузки на малое и среднее предпринимательство. В случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, ставка налога составляет 5%, а в случае, если объектом налогообложения являются доходы, - 1%. Андрей Чибис заявил, что правительством области принято решение продлить действие данных льгот ещё на три года – до 2025 г. В ближайшее время законопроект будет подготовлен и внесён в областную Думу.

«Мы прекрасно понимаем, что это определённым образом сократит доходы наших муниципалитетов. Но мы, всё посчитав, будем возмещать, как сейчас возмещаем, муниципалитетам эти выпадающие доходы за счёт крупных проектов. Такой стабильный режим – это шанс и для сохранения действующего бизнеса, и для появления новых проектов», - пояснил губернатор.

Также глава региона напомнил, что со вчерашнего дня стартовал приём заявок на получение финансовой поддержки для детских игровых комнат и образовательных центров в размере 29 тысяч рублей на каждого работника.

Кроме того, предприниматели могут подать документы на получение поддержки для компенсации фактически понесенных затрат по уплате коммунальных и арендных платежей в размере 100%. С 1 ноября в области принимаются заявки на получение федерального гранта для малого и среднего бизнеса на восстановление деятельности, что подразумевает выплаты сотрудникам в размере 12 тысяч рублей. При условии сохранения не менее 90% работников предприятие может получить льготный кредит под ставку 3%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках заседания Совета по МСП также состоялось награждение победителей и лауреатов регионального конкурса «Предприниматель года».

Главным вопросом повестки дня заседания стало представление кандидатур на пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в Мурманской области. Кандидатами на должность стали Максим Белов и Сергей Иванов, представившие членам Совета свои программы. Затем состоялось тайное голосование. Результаты подсчёта голосов будут объявлены завтра, после чего губернатор представит кандидатуру победителя депутатам областной Думы.

«Я очень рассчитываю на активность и отдачу нашего малого и среднего бизнеса. Потому что сегодня в Мурманской области с учётом льгот, финансовой поддержки, экономического роста действительно можно открывать, создавать и развивать своё дело. Я желаю всем, кто готов этим заниматься, и, конечно, действующим предпринимателям успехов», - подвёл итог заседания Андрей Чибис.