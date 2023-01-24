Количество субсидируемых рейсов по Севморпути в 2023 году планируется увеличить до четырёх

Количество субсидируемых каботажных рейсов по Северному морскому пути в 2023 году планируется увеличить до четырёх, чтобы обеспечить северный завоз. Кроме того, для этих целей предполагается привлечь суда меньшей вместимости для заходов в неглубоководные порты. Об этом сообщил первый заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов.

Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, Гаджимагомед Гусейнов выступил с докладом на выездном совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока в 2022 году и приоритетным задачам на 2023 год, которое прошло под председательством вице-премьера — полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Замминистра напомнил, что в 2022 году было запущено регулярное грузовое сообщение по СМП, выполнено 2 рейса из портов Северо-Запада России на Дальний Восток и в обратном направлении, перевезено 8,5 тысячи тонн грузов, загрузка в восточном направлении по последнему рейсу составила 90%.

По его словам, в ходе весенней сессии планируется рассмотреть Государственной Думы РФ закон о северном завозе. «Для того чтобы закон заработал со следующего года, мы должны запустить единую систему планирования северного завоза, определить единого морского оператора и приступить к созданию центра управления северным завозом. Также потребуется разработать и утвердить 10 подзаконных актов», — сказал Гаджимагомед Гусейнов.

Как заявил на заседании министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, ежегодно экспорт товаров по СМП через 7 лет должен превышать 100 млрд долларов, а «значение СМП для экономики России будет сопоставимо с нефтегазовым сектором».

Сегодня в периметре северного завоза находится 25 регионов России, в которых проживают более 3 млн человек. Ежегодно на закупку и доставку более 3 млн тонн грузов выделяется более 87 млрд рублей.

Фото: http://www.rosatomflot.ru/press-centr/galereya/