Количество судозаходов в морских пунктах пропуска Мурманска и Архангельска в 2022 году сократилось на 8%

На таможенных постах Мурманской таможни в морских пунктах пропуска Мурманска и Архангельска в 2022 году было оформлено 4 тысяч 863 судозахода, 8,7 млн тонн грузов и 85,85 тысячи физических лиц. По сравнению с 2021 годом отмечено снижение по всем трём составляющим, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Всего через таможенную границу в регионе деятельности Мурманской таможни в 2022 году проследовало 160,66 тысячи физических лиц (+4,5% в сравнении с 2021 годом), 27,9 тысячи единиц автомобилей, включая автобусы (+492%), 1160 единиц грузового автотранспорта (-62%), 26 самолётов (-89%), 4863 морских судна (-8%).

В пунктах пропуска в регионе деятельности Мурманской таможни в 2022 году совершено 29 операций по перегрузке и одна по перецепке.

В 2022 году при помещении и/или завершении процедуры таможенного транзита Мурманской таможней обработано 137,64 тысячи тонн грузов по 3852 транзитным декларациям преимущественно при завершении процедуры таможенного транзита. 95% транзитных деклараций оформлены в электронном виде, а больше половины прошли авторегистрацию при помещении под процедуру транзита.

Стоимостный объём товаров по внешнеторговым сделкам со странами ЕАЭС, зафиксированным в статистических формах торговли в рамках ЕАЭС, по итогам 2022 года в сравнении с 2021 увеличился более чем в 2 раза.

Пополнение Мурманской таможней доходной части федерального бюджета РФ за 2022 год составило 52,47 млн рублей.

В регионе деятельности Мурманской таможни функционируют 11 складов временного хранения, 4 магазина беспошлинной торговли, 2 свободных склада «Арктик СПГ 2».