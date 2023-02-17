В мае часть мурманчан пригласят на дополнительные выборы депутатов Совета депутатов муниципального образованияСПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Староверов против–2
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)17.02.23 10:15

Количество судозаходов в морских пунктах пропуска Мурманска и Архангельска в 2022 году сократилось на 8%

На таможенных постах Мурманской таможни в морских пунктах пропуска Мурманска и Архангельска в 2022 году было оформлено 4 тысяч 863 судозахода, 8,7 млн тонн грузов и 85,85 тысячи физических лиц. По сравнению с 2021 годом отмечено снижение по всем трём составляющим, сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления (СЗТУ).

Всего через таможенную границу в регионе деятельности Мурманской таможни в 2022 году проследовало 160,66 тысячи физических лиц (+4,5% в сравнении с 2021 годом), 27,9 тысячи единиц автомобилей, включая автобусы (+492%), 1160 единиц грузового автотранспорта (-62%), 26 самолётов (-89%), 4863 морских судна (-8%).

В пунктах пропуска в регионе деятельности Мурманской таможни в 2022 году совершено 29 операций по перегрузке и одна по перецепке.

В 2022 году при помещении и/или завершении процедуры таможенного транзита Мурманской таможней обработано 137,64 тысячи тонн грузов по 3852 транзитным декларациям преимущественно при завершении процедуры таможенного транзита. 95% транзитных деклараций оформлены в электронном виде, а больше половины прошли авторегистрацию при помещении под процедуру транзита.

Стоимостный объём товаров по внешнеторговым сделкам со странами ЕАЭС, зафиксированным в статистических формах торговли в рамках ЕАЭС, по итогам 2022 года в сравнении с 2021 увеличился более чем в 2 раза.

Пополнение Мурманской таможней доходной части федерального бюджета РФ за 2022 год составило 52,47 млн рублей.

В регионе деятельности Мурманской таможни функционируют 11 складов временного хранения, 4 магазина беспошлинной торговли, 2 свободных склада «Арктик СПГ 2».

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Уступать не готовы: за год зарплатные запросы мурманчан выросли более чем на 8000 рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
-

Последние комментарии

Виктор
15.02.23 07:43
Это все развод раньше была финская ярмарка ездят людей обманывают закупаются на рынке в Москве деньги не возвращают чек не дают а потом уезжают в другой город.
Комментарий к новости:В преддверии холодов в Мурманске открылась «Нордическая выставка»
Татьяна
10.02.23 05:50
Мною была отправлена посылка 9 декабря 2022г.и до сих пор неизвестно где она. С отделения почты ее забрали в ФПС и все.
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Валерия
09.02.23 17:00
Пытаюсь связаться с группой Караван 51 по тел 921-665-12-50. Никто не берет трубку. Каким образом я могу оказать помощь участникам СВО? *** Попробуйте связаться через региональное отделение обществе
Комментарий к новости:«Караван 51» - помощь участникам специальной военной операции оказывают ветераны Афганистана
-Правовая консультация (18+)Выгодно ли увольняться перед новым годом?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
30311234567891011121314151617181920212223242526272812345
-Скоро в эфире14:00Мультфильмы (0+/6+)14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Новодевичий монастырь». Документальный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)У бизнеса Мурманской области выросла потребность в работниках-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, доллар США дорожает-PRO Энергетику (18+)Три цели достигнуты: Минэнерго и ЖКХ проверили работу индивидуальных электрокотельных в Килпъявре-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 17 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Абитуриентам за службу в армии по призыву будут начисляться дополнительные баллы при поступлении в вуз или колледж
-

Погода

-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика