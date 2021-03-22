Количество технологических нарушений в энергетике и ЖКХ региона за 2 года сократилось на 42,7%

В Мурманской области ведётся масштабная и регулярная работа, направленная на повышение надёжности в сфере энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Количество технологических нарушений за 2 года сократилось на 42,7%.

Так, замена котлов на котельных, ремонт теплотрасс, модернизация специализированного оборудования, позволили за 2 года повысить надежность теплоснабжения в 27 населенных пунктах, в которых проживает более 550 тысяч человек.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, к текущему отопительному периоду подготовлены 127 котельных, свыше 11 тысяч км инженерных сетей и почти 8 тысяч единиц жилого фонда общей площадью более 18 млн кв. метров.