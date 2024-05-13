Количество вакансий для людей с инвалидностью в 2024 году выросло в СЗФО на 73% - рейтинг регионов по уровню инклюзивности

Между тем аналитика российского рынка труда показывает, что инклюзия становится всё более глубокой. Так, число вакансий, за январь-апрель 2024 года, размещённых на hh.ru и доступных для людей с инвалидностью достигло 90,7 тыс. По сравнению с тем же периодом 2023 года, когда было размещено порядка 62,4 тысячи вакансий, количество предложений о работе, доступных инвалидам, в этом году выросло на 45% по всей стране.

Аналитики hh.ru в преддверии Международного дня борьбы за права инвалидов, который отмечался 5 мая, выяснили, какова ситуация с построением карьеры для таких соискателей, какие профессии наиболее доступны для них, а также как меняются зарплаты в инклюзивных вакансиях.

Всего, по данным Росстата, на начало 2023 года в России было 11,7 млн инвалидов, из них 4,15 млн - трудоспособного возраста. По данным Общественной палаты, трудоустроены из них были порядка 1 млн человек.

В разрезе регионов СЗФО абсолютным лидером по числу вакансий, доступных соискателям с инвалидностью оказался Петербург – более 9,3 тысячи вакансий с января по апрель было размещено здесь местными работодателями. Причем по сравнению с тем же периодом 2023 года местные компании стали размещать инклюзивные вакансии на 83% чаще. На втором месте по числу вакансий для соискателей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в СЗФО – Ленобласть (более 1 тысячи вакансий, что на 50% больше, чем в начале 2023 года. На третьем месте – Калининградская область (более 800 вакансий для инвалидов, что на 81% больше, чем в прошлом году). При этом сильнее всего год к году число инклюзивных вакансий в СЗФО выросло в Новгородской области – сразу на 108%. В целом по СЗФО готовность работодателей брать инвалидов на работу выросла на 73%, что превышает общероссийскую динамику (количество вакансий, доступных соискателям с инвалидностью в регионах СЗФО и динамика спроса на соискателей с ОВЗ за год, по данным hh.ru, наглядно представлено в таблице).

В свою очередь предлагаемая зарплата за период с января по апрель этого года в инклюзивных вакансиях достигла 72200 рублей, за год работодатели нарастили объём дохода в таких предложениях о работе на 28% (в начале 2023 года средний доход в инклюзивных вакансиях был 56600 рублей).

Если говорить про профессии с сферы, то здесь статистика показывает, что людям с инвалидностью проще всего сейчас найти работу в качестве курьера (26% или каждая четвёртая вакансия для кандидатов с ОВЗ), страховых агентов, операторов колл-центров в продажах (17%), в сфере финансов в качестве специалиста по взысканию задолженности (11% или каждая десятая инклюзивная вакансия), преподавателей (8%), специалистов техподдержки (6,5%).

Касательно проблематики занятости трудоустройства инвалидов, она, безусловно, остаётся. Местные соискатели с ОВЗ могут сталкиваться с такими же проблемами, как и кандидаты из других регионов. Всё же рынок труда даёт достаточно узкий выбор профессий и сфер, доступных для карьерного развития. В данном случае, мы понимаем, что часть отраслей всё ещё достаточно закрыты для соискателей с ОВЗ (энергетика, ЖКХ, лесная промышленность, добыча сырья и др.) в силу своей специфики.

Между тем сами соискатели не обязаны указывать в резюме в информации о себе данные об инвалидности, если только сами не захотят этого. То есть работодатель может узнать, что собеседует соискателя с ОВЗ только в момент интервью. Более того, инвалидность — это не деловое качество сотрудника. Деловое качество — это способность выполнять свою работу сотрудником. И поскольку сейчас век удалённой работы, границы того, что специалист может делать с физической точки зрения, стираются. А связи с тем, что удаленка как актуальный формат работы остаётся достаточно востребована как у работодателей, так и у соискателей, кандидаты с ОВЗ могут теперь быстрее находить дистанционную работу. Это подтверждают и цифры: порядка 36% вакансий, доступных соискателям с ОВЗ в целом по стране предполагают именно удаленный формат работы. Это на треть больше, чем в начале прошлого года.

«Демографическая заморозка» началась и будет держаться на рынке труда ещё достаточно долго. И сейчас мы видим простую картину: нехватка рабочих рук влечёт за собой перераспределение внимания работодателей на «новые» группы работников: декретницы, женщины, возрастные, соискатели с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). С начала 2024 года мы заметили интересные тенденции на рынке труда, касающиеся трудоустройства инвалидов. Так, за первые месяцы 2024 года по РФ число инклюзивных вакансий впервые превысило 90 тысяч. Год к году динамика таких вакансий внушительная: +45%. Количество вакансии с удаленным форматом работы и маркировкой «Доступно соискателям с инвалидностью» тоже растёт», - отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Как найти работу соискателю с инвалидностью?

Нюансы поиска работы и трудоустройства инвалидов комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru:

- Человеку с инвалидностью в целом сейчас проще найти работу, чем 5-7 лет назад. Например, на hh.ru тысячи работодателей со всей России выкладывают позиции для людей с инвалидностью. Такие вакансии легко найти — на странице поиска вакансий поставьте галочку у соответствующего фильтра «Доступные людям с инвалидностью». Или просто пройдите по этой ссылке — все открывшиеся вакансии будут с маркером «Доступно для соискателей с инвалидностью».

Ещё один вариант поиска работы для соискателей с инвалидностью - обращение в специализированную организацию по трудоустройству людей с инвалидностью. По сути, это те же кадровые агентства, только ориентированные на данную категорию соискателей. Такие компании помогают людям с инвалидностью с поиском работы, подбором необходимых документов, оформлением, оказывают психологическую помощь, а также сопровождают во время работы.

Немного более трудозатратным, но всё же эффективным вариантом будет обратиться в местный центр занятости населения. Предприятия, которые открывают позиции для людей с инвалидностью, передают данные в государственные органы, поэтому у них эта информация отражается быстрее.

Какие есть особенности приёма на работу человека с инвалидностью?

Нюансы поиска работы и трудоустройства инвалидов комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru:

- Прежде всего важно отметить, что не допускается дискриминация по признаку инвалидности, то есть любое различие, исключение или ограничение по причине инвалидности, целью либо результатом которых является умаление или отрицание признания, реализации или осуществления наравне с другими всех гарантированных в Российской Федерации прав и свобод человека.

Инвалиду при трудоустройстве необходимо предоставить документы, подтверждающие статус, для получения гарантий, которые определены законодательством (сокращенная продолжительность рабочего времени для инвалидов 1 и 2 группы, невозможность привлечения к работе в ночное время при наличии запрета на такую работу в медзаключении и отсутствия согласия, более продолжительный отпуск и другие особенности).

Кроме того, работодатель должен помнить о необходимости создания специальных условий для работы инвалида согласно медицинским заключениям.

Есть ли какие льготы для работодателя или наоборот риски?

Нюансы поиска работы и трудоустройства инвалидов комментирует Татьяна Нечаева, юрист hh.ru:

- Инвалиды — это граждане, требующие особой защищенности со стороны общества. Государство предусмотрело ряд гарантий для инвалидов, одной из важнейших является квотирование рабочих мест. Выделять (квотировать) рабочие места для инвалидов обязаны организации и ИП в зависимости от численности работников. В настоящее время на федеральном уровне законодательно определены следующие границы квотирования:

• при численности организации от 100 человек — от 2 до 4% от среднесписочной численности;

• при 35–100 человек — до 3% от среднесписочной численности.

• Субъекты РФ в своем законодательстве устанавливают показатели квотирования с учетом федеральных норм.

С 1 сентября 2024 года начнут действовать новые нормы квотирования рабочих мест для инвалидов. Будут скорректированы прежние размеры квоты в процентах от численности персонала. В результате количество работодателей, которые попадают под квотирование рабочих мест, заметно увеличится.

Каждый месяц работодателю необходимо отчитываться о соблюдении квоты: какова численность трудоустроенных инвалидов, сколько имеется свободных мест для трудоустройства инвалидов. Если этого не сделать, компании грозит ответственность.