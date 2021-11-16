Количество вакансий для медиков в «красных зонах» выросло в два раза

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19. Выяснилось, что за последние 30 дней количество таких предложений о работе в России выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего на сегодняшний день, по данным hh.ru, в «красных зонах» открыто около 900 вакансий: 23% - в Москве, 9% - в Московской области, 7% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Ленинградской области, 4% - в Свердловской области (т.е., Петербург – на 3 месте в стране по количеству вакансий для специалистов по лечению COVID-19).

Половина вакансий (52%) подходит для специалистов без опыта работы, в каждом третьем случае (32%) необходим опыт от года до трёх лет.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19, по России составляет 92,8 тысячи рублей, в Москве и области – 98,4 тысячи, в Санкт-Петербурге и области – 100,2 тысячи рублей, на Среднем Урале – 94,8 тысячи.

Топ вакансий для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19, Россия: