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Мурманская область. Арктика (16+)16.11.21 16:15

Количество вакансий для медиков в «красных зонах» выросло в два раза

 Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала количество вакансий для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19. Выяснилось, что за последние 30 дней количество таких предложений о работе в России выросло в 2,3 раза по сравнению с предыдущим месяцем.

Всего на сегодняшний день, по данным hh.ru, в «красных зонах» открыто около 900 вакансий: 23% - в Москве, 9% - в Московской области, 7% - в Санкт-Петербурге, 5% - в Ленинградской области, 4% - в Свердловской области (т.е., Петербург – на 3 месте в стране по количеству вакансий для специалистов по лечению COVID-19).

Половина вакансий (52%) подходит для специалистов без опыта работы, в каждом третьем случае (32%) необходим опыт от года до трёх лет.

Средняя предлагаемая зарплата в вакансиях для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19, по России составляет 92,8 тысячи рублей, в Москве и области – 98,4 тысячи, в Санкт-Петербурге и области – 100,2 тысячи рублей, на Среднем Урале – 94,8 тысячи.

Топ вакансий для медиков, которым предстоит оказывать помощь пациентам с COVID-19,  Россия:

  1. врач анестезиолог-реаниматолог в госпиталь COVID, от 250 000 руб. на руки (Кемеровская область) https://hh.ru/vacancy/49234388;
  2. врач анестезиолог-реаниматолог (covid - госпиталь), от 180 000 до 280 000 руб. до вычета налогов (Московская область) https://hh.ru/vacancy/48358410;
  3. заведующий отделением анестезиологии-реанимации инфекционного стационара COVID-19, от 200 000 руб. до вычета налогов (Московская область) https://hh.ru/vacancy/49032937;
  4. врач-анестезиолог-реаниматолог, от 200 000 руб. до вычета налогов (Санкт-Петербург) https://hh.ru/vacancy/49296997;
  5. врач анестезиолог-реаниматолог, от 160 000 руб. на руки (Самарская область) https://hh.ru/vacancy/48818404;
  6. врач анестезиолог-реаниматолог (лечение пациентов с COVID), от 140 000 руб. до вычета налогов (Московская область) https://hh.ru/vacancy/48339242;
  7. врач анестезиолог-реаниматолог, от 140 000 руб. на руки (Санкт-Петербург) https://hh.ru/vacancy/48790558;
  8. врач анестезиолог-реаниматолог, от 150 000 до 170 000 руб. на руки (Псковская область) https://hh.ru/vacancy/49199130.

 

Комментарии

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