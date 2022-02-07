Количество вакансий на «удалёнке» в Мурманской области выросло в 5 раз, а число резюме с выбором дистанционного формата работы - на 156%

Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с «удаленными» вакансиями в Мурманской области и выяснили, что количество таких вакансий выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С начала января работодатели Мурманской области разместили порядка 200 новых вакансий на «удалёнке», что в 5 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий с удалённым форматом работы мурманские работодатели размещают в сфере продаж (49% вакансий от общего числа), в сфере «Административный персонал» (33%), для начинающих специалистов (22%), а также в ИТ-сфере (18%). Наименее активно работодатели размещают «удалённые» вакансии в сфере «Домашний персонал» и в рабочей сфере.

Наибольшее число «удалённых» вакансий размещено в Мурманске (81% вакансий от общего числа), Апатитах (9%), а также в Североморске (5% вакансий).

Соискатели также активнее стали размещать резюме с удалённым форматом работы: с начала 2022 года порядка 2000 мурманчан указали в своих резюме, что предпочитают дистанционный формат работы, что составляет 20% от общего числа резюме с начала года, то есть каждый пятый мурманчанин, ищущий сейчас работу, хочет работать на «удалёнке». Прирост числа желающих работать в дистанционном формате вызван в том числе и ростом заболевших новым штаммом коронавируса (омикрон). Так, в Мурманской области с момента активного распространения омикрона на 156% выросло число резюме с выборов дистанта в качестве формата работы.

«Удаленные» вакансии с высокой заработной платой в Мурманской области: