Количество вакансий на «удалёнке» в Мурманской области выросло в 5 раз, а число резюме с выбором дистанционного формата работы - на 156%
Эксперты hh.ru проанализировали ситуацию с «удаленными» вакансиями в Мурманской области и выяснили, что количество таких вакансий выросло в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
С начала января работодатели Мурманской области разместили порядка 200 новых вакансий на «удалёнке», что в 5 раз больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего вакансий с удалённым форматом работы мурманские работодатели размещают в сфере продаж (49% вакансий от общего числа), в сфере «Административный персонал» (33%), для начинающих специалистов (22%), а также в ИТ-сфере (18%). Наименее активно работодатели размещают «удалённые» вакансии в сфере «Домашний персонал» и в рабочей сфере.
Наибольшее число «удалённых» вакансий размещено в Мурманске (81% вакансий от общего числа), Апатитах (9%), а также в Североморске (5% вакансий).
Соискатели также активнее стали размещать резюме с удалённым форматом работы: с начала 2022 года порядка 2000 мурманчан указали в своих резюме, что предпочитают дистанционный формат работы, что составляет 20% от общего числа резюме с начала года, то есть каждый пятый мурманчанин, ищущий сейчас работу, хочет работать на «удалёнке». Прирост числа желающих работать в дистанционном формате вызван в том числе и ростом заболевших новым штаммом коронавируса (омикрон). Так, в Мурманской области с момента активного распространения омикрона на 156% выросло число резюме с выборов дистанта в качестве формата работы.
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