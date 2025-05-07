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Мурманская область. Арктика (16+)07.05.25 14:00

Количество вакансий с навыками работы с ИИ достигло рекордных 4200: лидируют сферы IT, финансы и образование

Российский рынок труда продолжает демонстрировать рост интереса к специалистам, владеющим навыками использования технологий искусственного интеллекта. По данным совместного исследования компании «TECNO» и hh.ru, за последний год количество вакансий с упоминанием AI превысило 4200, что на 4% больше по сравнению с 2023 годом. В ряде отраслей рост оказался значительно выше — в отдельных случаях более чем вдвое.

Такая динамика указывает на усиливающийся интерес бизнеса к ИИ-проектам и увеличение числа задач, связанных с его внедрением. Особенно активными в этом направлении остаются IT-отрасль (более 1,7 тысячи), финансовый сектор (около 1 тысячи) и сфера образования (более 300). При этом в девелопменте число вакансий с AI-компетенциями увеличилось на 136%, в образовании — на 101%, а в финансовой сфере — на 55%.

Менеджер по продуктовому маркетингу «TECNO» Евгений Рыбкин отмечает: «Интерес к ИИ в России продолжает расти — с 2021-го по 2024 год доля компаний, применяющих такие технологии, увеличилась с 20% до 43%, и всё больше решений внедряется в реальные отрасли: ритейл, логистику, финансы, промышленность. Это отражается и на рынке труда — сегодня всё чаще появляются вакансии, где требуются навыки работы с ИИ и понимание его практического применения. Компании ищут специалистов, способных не только разработать, но и адаптировать технологии под конкретные бизнес-задачи».

«Автоматизация – это, пожалуй, один из главных вызовов ближайшего будущего. Мы видим это и на том, насколько активно работодатели внедряют HR-продукты в том числе продукты hh.ru, которые снимают рутину с плеч кадровых работников, автоматизируют найм. В ближайшие годы количество работоспособного населения резко не вырастет, потому лучший способ развития – это повышение производительности труда, автоматизация и роботизация. Но чтобы внедрении ИИ полностью решило проблемы кадрового голода пока что говорить рано. При этом стоит признать, что работодатели, внедряющие автоматизацию, действительно первыми получают повышение эффективности и могут перераспределять ценных работников на более сложные задачи, которые решить при помощи робота невозможно», - отмечает Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Наибольшей популярностью сегодня пользуются профессии AI-инженеров, специалистов по нейросетям, AI-дизайнеров, интеграторов AI-решений, нейро-арт художников и AI-тренеров. Последние особенно востребованы: спрос на них вырос на 46% за год. Среди инструментов, с которыми, по мнению работодателей, кандидаты должны уметь работать, лидируют ChatGPT (69%), Midjourney (31%) и Kandinsky (19%). Каждая третья компания в России фиксирует рост интереса к AI-компетенциям у сотрудников. При этом 10% работодателей готовы увеличить зарплату специалистам, владеющим инструментами ИИ, на 10–20%. Почти половина (50%) компаний также инвестируют в развитие сотрудников — через менторство, оплату специализированных курсов и сертификаций.

По прогнозам экспертов hh.ru, в ближайшие годы продолжится рост спроса на специалистов в таких областях, как генеративный AI, LLM, MLOps и видеоаналитика. Ожидается, что требования к навыкам кандидатов станут более конкретизированными, а рутинные задачи постепенно перераспределятся между людьми и алгоритмами.

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