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Мурманская область. Арктика (16+)15.06.22 16:00

Количество вакансий в Мурманской области сократилось на 10%. Обзор hh.ru по каждой сфере за месяц и год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц и год.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 140 тысяч вакансий – это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, но на 5% меньше, чем в апреле 2022 года. Наиболее сильное падение год к году среди регионов СЗФО продемонстрировали Санкт-Петербург и Коми: количество предложений о работе сократилось на 25% по сравнению с маем 2021-го и на 5% и 12% соответственно по сравнению с весенними показателями 2022. В Мурманской области ситуация похожая: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест сократилось на 10%, по сравнению с весенними показателями на 8%. Наименьшее падение числа новых рабочих мест по сравнению с показателями прошлого года зафиксировано в Новгородской области (-2%), а также в Нененецком АО, где наоборот наблюдается рост числа рабочих мест (+8% новых вакансий год к году).  

Регион

Динамика вакансий,

 май 2022 года

к маю 2021 года

Динамика вакансий,

 май 2022 года

 к апрелю 2022 года

Санкт-Петербург

-25%

-5%

Архангельская область

-22%

-1%

Мурманская область

-10%

-8%

Республика Коми

-25%

-12%

Псковская область

-15%

-1%

Республика Карелия

-19%

-6%

Ленинградская область

-21%

-6%

Новгородская область

-2%

-5%

Калининградская область

-22%

-2%

Ненецкий АО

8%

-9%

Северо-Западный ФО

-23%

-5%

Россия

-21%

-3%

 

По сравнению с показателями 2021 года в Мурманской области сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-88% вакансий), «Банки» (-79%) и «Консультирование» (-69%). Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сфере «Инсталляция и сервис» (+167%), и здесь наибольшая востребованность держится на сервисных инженеров. Высокий спрос по сравнению с прошлым годом наблюдается в сфере фитнеса (+86%). Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то сезонно в Мурманской области вырос спрос на работников сферы искусства (+31%), сферы «Наука и образование», а также сферы «Госслужба (по +23%).  

Профессиональная область

Динамика вакансий, май 2022 года к маю 2021 года

Динамика вакансий, май 2022 года к апрелю 2022 года

Информационные технологии, интернет, телеком

15%

-7%

Маркетинг, реклама, PR

-57%

-15%

Управление персоналом, тренинги

-9%

-21%

Высший менеджмент

-50%

11%

Автомобильный бизнес

-54%

7%

Добыча сырья

-35%

-10%

Начало карьеры, студенты

68%

-5%

Наука, образование

69%

23%

Продажи

-9%

-4%

Рабочий персонал

55%

-12%

Страхование

-88%

-1%

Банки, инвестиции, лизинг

-79%

0%

Транспорт, логистика

-1%

-18%

Юристы

-11%

-10%

Инсталляция и сервис

167%

-8%

Закупки

6%

-19%

Безопасность

29%

-11%

Искусство, развлечения, масс-медиа

-3%

31%

Туризм, гостиницы, рестораны

-54%

-1%

Домашний персонал

-5%

4%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

86%

13%

Государственная служба, некоммерческие организации

24%

23%

Строительство, недвижимость

34%

-12%

Производство

9%

-14%

Административный персонал

-34%

-14%

Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия

-16%

-5%

Консультирование

-69%

2%

Медицина, фармацевтика

-1%

-15%

 

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