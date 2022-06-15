Количество вакансий в Мурманской области сократилось на 10%. Обзор hh.ru по каждой сфере за месяц и год

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц и год.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 140 тысяч вакансий – это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, но на 5% меньше, чем в апреле 2022 года. Наиболее сильное падение год к году среди регионов СЗФО продемонстрировали Санкт-Петербург и Коми: количество предложений о работе сократилось на 25% по сравнению с маем 2021-го и на 5% и 12% соответственно по сравнению с весенними показателями 2022. В Мурманской области ситуация похожая: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест сократилось на 10%, по сравнению с весенними показателями на 8%. Наименьшее падение числа новых рабочих мест по сравнению с показателями прошлого года зафиксировано в Новгородской области (-2%), а также в Нененецком АО, где наоборот наблюдается рост числа рабочих мест (+8% новых вакансий год к году).

Регион Динамика вакансий, май 2022 года к маю 2021 года Динамика вакансий, май 2022 года к апрелю 2022 года Санкт-Петербург -25% -5% Архангельская область -22% -1% Мурманская область -10% -8% Республика Коми -25% -12% Псковская область -15% -1% Республика Карелия -19% -6% Ленинградская область -21% -6% Новгородская область -2% -5% Калининградская область -22% -2% Ненецкий АО 8% -9% Северо-Западный ФО -23% -5% Россия -21% -3%

По сравнению с показателями 2021 года в Мурманской области сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-88% вакансий), «Банки» (-79%) и «Консультирование» (-69%). Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сфере «Инсталляция и сервис» (+167%), и здесь наибольшая востребованность держится на сервисных инженеров. Высокий спрос по сравнению с прошлым годом наблюдается в сфере фитнеса (+86%). Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то сезонно в Мурманской области вырос спрос на работников сферы искусства (+31%), сферы «Наука и образование», а также сферы «Госслужба (по +23%).