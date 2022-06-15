Количество вакансий в Мурманской области сократилось на 10%. Обзор hh.ru по каждой сфере за месяц и год
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц и год.
По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 140 тысяч вакансий – это на 23% меньше, чем в мае 2021 года, но на 5% меньше, чем в апреле 2022 года. Наиболее сильное падение год к году среди регионов СЗФО продемонстрировали Санкт-Петербург и Коми: количество предложений о работе сократилось на 25% по сравнению с маем 2021-го и на 5% и 12% соответственно по сравнению с весенними показателями 2022. В Мурманской области ситуация похожая: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест сократилось на 10%, по сравнению с весенними показателями на 8%. Наименьшее падение числа новых рабочих мест по сравнению с показателями прошлого года зафиксировано в Новгородской области (-2%), а также в Нененецком АО, где наоборот наблюдается рост числа рабочих мест (+8% новых вакансий год к году).
|
Регион
|
Динамика вакансий,
май 2022 года
к маю 2021 года
|
Динамика вакансий,
май 2022 года
к апрелю 2022 года
|
Санкт-Петербург
|
-25%
|
-5%
|
Архангельская область
|
-22%
|
-1%
|
Мурманская область
|
-10%
|
-8%
|
Республика Коми
|
-25%
|
-12%
|
Псковская область
|
-15%
|
-1%
|
Республика Карелия
|
-19%
|
-6%
|
Ленинградская область
|
-21%
|
-6%
|
Новгородская область
|
-2%
|
-5%
|
Калининградская область
|
-22%
|
-2%
|
Ненецкий АО
|
8%
|
-9%
|
Северо-Западный ФО
|
-23%
|
-5%
|
Россия
|
-21%
|
-3%
По сравнению с показателями 2021 года в Мурманской области сильнее всего сократилось количество вакансий в профессиональных сферах «Страхование» (-88% вакансий), «Банки» (-79%) и «Консультирование» (-69%). Сильнее всего спрос на сотрудников год к году поднялся в сфере «Инсталляция и сервис» (+167%), и здесь наибольшая востребованность держится на сервисных инженеров. Высокий спрос по сравнению с прошлым годом наблюдается в сфере фитнеса (+86%). Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то сезонно в Мурманской области вырос спрос на работников сферы искусства (+31%), сферы «Наука и образование», а также сферы «Госслужба (по +23%).
|
Профессиональная область
|
Динамика вакансий, май 2022 года к маю 2021 года
|
Динамика вакансий, май 2022 года к апрелю 2022 года
|
Информационные технологии, интернет, телеком
|
15%
|
-7%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
-57%
|
-15%
|
Управление персоналом, тренинги
|
-9%
|
-21%
|
Высший менеджмент
|
-50%
|
11%
|
Автомобильный бизнес
|
-54%
|
7%
|
Добыча сырья
|
-35%
|
-10%
|
Начало карьеры, студенты
|
68%
|
-5%
|
Наука, образование
|
69%
|
23%
|
Продажи
|
-9%
|
-4%
|
Рабочий персонал
|
55%
|
-12%
|
Страхование
|
-88%
|
-1%
|
Банки, инвестиции, лизинг
|
-79%
|
0%
|
Транспорт, логистика
|
-1%
|
-18%
|
Юристы
|
-11%
|
-10%
|
Инсталляция и сервис
|
167%
|
-8%
|
Закупки
|
6%
|
-19%
|
Безопасность
|
29%
|
-11%
|
Искусство, развлечения, масс-медиа
|
-3%
|
31%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
-54%
|
-1%
|
Домашний персонал
|
-5%
|
4%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
86%
|
13%
|
Государственная служба, некоммерческие организации
|
24%
|
23%
|
Строительство, недвижимость
|
34%
|
-12%
|
Производство
|
9%
|
-14%
|
Административный персонал
|
-34%
|
-14%
|
Бухгалтерия, управленческий учет, финансы предприятия
|
-16%
|
-5%
|
Консультирование
|
-69%
|
2%
|
Медицина, фармацевтика
|
-1%
|
-15%