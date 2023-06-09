Количество вакансий в Мурманской области выросло на 39%
Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц и год. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.
По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 185000 вакансий – это на 54% больше, чем в мае 2022 года, а также 4% больше, чем в апреле текущего года.
Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Ленинградская область и Псковская область: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 71% и 58% соответственно.
В Мурманской области ситуация немного иная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 39%, по сравнению с апрельскими показателями также есть рост: +2% новых вакансий.
|
Регион
|
Динамика вакансий,
май 2023 года
к маю 2022 года
|
Динамика вакансий,
май 2023 года
к апрелю 2023 года
|
Ленинградская область
|
71%
|
12%
|
Санкт-Петербург
|
54%
|
2%
|
Архангельская область
|
47%
|
3%
|
Мурманская область
|
39%
|
2%
|
Калининградская область
|
49%
|
6%
|
Новгородская область
|
43%
|
12%
|
Республика Коми
|
55%
|
4%
|
Псковская область
|
58%
|
8%
|
Республика Карелия
|
41%
|
8%
|
Северо-Западный ФО
|
54%
|
4%
По сравнению с майскими показателями 2022 года в Мурманской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+220% новых вакансий), «Страхование» (+150% новых рабочих мест), «Административный персонал» (+95%), а также в сфере домашнего персонала (+80%).
Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере транспорта (+70%), у работодателей также высокая потребность в специалистах сферы маркетинга, рекламы и PR (+56% новых рабочих мест).
Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то в Мурманской области вырос спрос на работников сферы спорта и красоты (+28% новых вакансий), работников сферы искусства и массмедиа (+27%), а также юристов (+17%).
|
Профсфера
|
Динамика вакансий,
май 2023 года
к маю 2022 года
|
Динамика вакансий,
май 2023 года
к апрелю 2023 года
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
-25%
|
-18%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
33%
|
27%
|
Строительство, недвижимость
|
16%
|
-4%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
80%
|
7%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
46%
|
-1%
|
Финансы, бухгалтерия
|
39%
|
-11%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
56%
|
30%
|
Автомобильный бизнес
|
-21%
|
-8%
|
Административный персонал
|
95%
|
12%
|
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|
220%
|
28%
|
Медицина, фармацевтика
|
16%
|
-2%
|
Наука, образование
|
-35%
|
-12%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
52%
|
-2%
|
Добыча сырья
|
49%
|
-14%
|
Розничная торговля
|
49%
|
2%
|
Закупки
|
2%
|
-8%
|
Рабочий персонал
|
23%
|
-4%
|
Информационные технологии
|
-12%
|
-15%
|
Страхование
|
150%
|
-9%
|
Высший и средний менеджмент
|
4%
|
-28%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
3%
|
-10%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
70%
|
0%
|
Безопасность
|
-42%
|
-3%
|
Сельское хозяйство
|
16%
|
-8%
|
Управление персоналом, тренинги
|
36%
|
-20%
|
Юристы
|
71%
|
17%