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Мурманская область. Арктика (16+)09.06.23 12:00

Количество вакансий в Мурманской области выросло на 39%

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, проанализировала ситуацию с подбором персонала в Мурманской области за последний месяц и год. Выяснилось, что у работодателей наблюдается очень высокий спрос на новых работников.

По данным hh.ru, работодателями СЗФО за последние 30 дней было открыто почти 185000 вакансий – это на 54% больше, чем в мае 2022 года, а также 4% больше, чем в апреле текущего года.

Наиболее сильный рост спроса на новых работников среди регионов СЗФО продемонстрировали Ленинградская область и Псковская область: количество предложений о работе здесь по сравнению с прошлым годом выросло на 71% и 58% соответственно.

В Мурманской области ситуация немного иная: по сравнению с прошлым годом число новых рабочих мест увеличилось на 39%, по сравнению с апрельскими показателями также есть рост: +2% новых вакансий.

Регион

Динамика вакансий,

май 2023 года

 к маю 2022 года

Динамика вакансий,

май 2023 года

 к апрелю 2023 года

Ленинградская область

71%

12%

Санкт-Петербург

54%

2%

Архангельская область

47%

3%

Мурманская область

39%

2%

Калининградская область

49%

6%

Новгородская область

43%

12%

Республика Коми

55%

4%

Псковская область

58%

8%

Республика Карелия

41%

8%

Северо-Западный ФО

54%

4%

 

По сравнению с майскими показателями 2022 года в Мурманской области сейчас сильнее всего вырос спрос на работников и как следствие число новых вакансий в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+220% новых вакансий), «Страхование» (+150% новых рабочих мест), «Административный персонал» (+95%), а также в сфере домашнего персонала (+80%).

Высокий спрос по сравнению с прошлым годом также наблюдается в сфере транспорта (+70%), у работодателей также высокая потребность в специалистах сферы маркетинга, рекламы и PR (+56% новых рабочих мест).

Если же сравнивать показатели спроса на персонал за последние 30 дней, то в Мурманской области вырос спрос на работников сферы спорта и красоты (+28% новых вакансий), работников сферы искусства и массмедиа (+27%), а также юристов (+17%). 

Профсфера

Динамика вакансий,

май 2023 года

к маю 2022 года

Динамика вакансий,

май 2023 года

к апрелю 2023 года

Стратегия, инвестиции, консалтинг

-25%

-18%

Искусство, развлечения, массмедиа

33%

27%

Строительство, недвижимость

16%

-4%

Домашний, обслуживающий персонал

80%

7%

Продажи, обслуживание клиентов

46%

-1%

Финансы, бухгалтерия

39%

-11%

Маркетинг, реклама, PR

56%

30%

Автомобильный бизнес

-21%

-8%

Административный персонал

95%

12%

Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты

220%

28%

Медицина, фармацевтика

16%

-2%

Наука, образование

-35%

-12%

Туризм, гостиницы, рестораны

52%

-2%

Добыча сырья

49%

-14%

Розничная торговля

49%

2%

Закупки

2%

-8%

Рабочий персонал

23%

-4%

Информационные технологии

-12%

-15%

Страхование

150%

-9%

Высший и средний менеджмент

4%

-28%

Производство, сервисное обслуживание

3%

-10%

Транспорт, логистика, перевозки

70%

0%

Безопасность

-42%

-3%

Сельское хозяйство

16%

-8%

Управление персоналом, тренинги

36%

-20%

Юристы

71%

17%

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