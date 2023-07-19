Количество вакансий в Мурманской области выросло на 40%

Самой востребованной у работодателей Мурманской области остаётся сфера продаж и обслуживания клиентов, также в топе рабочий персонал – 21% вакансий, открытых в регионе в июне, направлены на поиск именно этих специалистов.

Служба исследований hh.ru, крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России, проанализировала спрос на персонал в Мурманской области за последние 30 дней. Так, в регионе было открыто на 40% больше вакансий, чем за аналогичный период 2022 года. Для сравнения – в целом по России год к году рост спроса на новых работников составил 57%.

Наиболее заметно по сравнению с началом лета прошлого года количество вакансий в регионе выросло в профессиональных сферах «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+260% новых рабочих мест), «Страхование» (+75%), «Искусство, развлечения, масс-медиа» (+72%), «Юристы» (+67%).

Падение спроса коснулось лишь трёх профессиональных сфер: в Мурманской области стало меньше вакансий для специалистов из таких сфер как «Наука, образование» (- 42%), «Безопасность» (- 20%) и «Стратегии, инвестиции, консалтинг» (-9%).

«Рост связан с восстановлением рынка труда после событий 2022 года. Бизнес остро нуждается в новых специалистах, особенно в линейном и массовом персонале. На фоне увеличения спроса на персонал и в стране, и в регионе обострилась проблема дефицита кадров. Растёт конкуренция среди работодателей за одних и тех же людей, в первую очередь это линейный персонал, квалифицированные «синие воротнички». Сроки найма, как и расходы компаний на подбор, возрастают: привлечение кандидатов становится сложнее и дольше», - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Самой востребованной у работодателей Мурманской области остаётся сфера продаж и обслуживания клиентов, также в топе рабочий персонал – 21% вакансий, открытых в регионе в июне, направлены на поиск именно этих специалистов. Ещё 16% вакансий – это сфера розничной торговли, 15% - «Строительство, недвижимость», 14% - «Производство, сервисное обслуживание», 12% - «Транспорт, логистика, перевозки» (наглядно на диаграмме).