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Мурманская область. Арктика (16+)08.02.25 10:30

Количество вакансий в науке и образовании регионов СЗФО растёт год к году. Статистика по каждому – в обзоре hh.ru

В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили данные о том, сколько вакансий в профобласти «Наука и образование» было размещено в 2024 и 2023 годах, а также назвали медианные зарплаты в данной сфере.

В преддверии Дня российской науки, который отмечается 8 февраля, аналитики hh.ru, платформы онлайн-рекрутинга в России, подготовили данные о том, сколько вакансий в профобласти «Наука и образование» было размещено в 2024 и 2023 годах, а также назвали медианные зарплаты в данной сфере.

За 2024 год в России было опубликовано 219 тысяч вакансий в сфере науки и образования, что на 15% больше, чем в 2023 году. За первый месяц 2025 года подобных предложений было 18 тысяч, а за аналогичный период 2024 года - 16,4 тысячи.

Регионами-лидерами по числу вакансий для учёных и преподавателей в 2024 году стали Москва (48,6 тысячи предложений), Санкт-Петербург (24,3 тысячи), Московская область (14,5 тысячи), также в топ-5 попали Краснодарский край (9,5 тысячи) и Республика Татарстан (8,6 тысячи).

Первые четыре региона совместно со Свердловской областью стали и лидерами в размещении вакансий для конкретных профролей в области науки – научных специалистов/исследователей и лаборантов.

Между тем в регионах СЗФО наибольший прирост вакансий в сфере науки и образования за последний год произошёл в Петербурге (работодатели стали на 32% чаще искать кадры в образовании), Новгородской области (+26%) и Коми (+21%). А вот в Мурманской, Псковской области, Карелии и НАО, наоборот, число вакансий в образовании и науки стало сокращаться (наглядно на диаграмме 1).

«Дефицитной профобласть «Наука и образование» формально в 2024 году не была – hh.индекс или индекс конкуренции колебался от 6,7 до 9,0 резюме на вакансию при норме от 4 до 8. Однако представители научного сообщества жаловались, что и у них возникают сложности в подборе персонала – тут общая для рынка тенденция, довольно парадоксальная, но уже мейнстримная – даже в профицитных областях найти сотрудника с нужными навыками, экспертизой и опытом, а также готового на финансовые условия в вакансии, довольно сложно и занимает в полтора-два раза больше времени, чем тремя-пятью годами ранее», – комментирует Мария Игнатова, директор по исследованиям hh.ru.

Среди навыков, которые чаще всего требуют от соискателей в сфере науки и образования в последние месяцы, – умение организовать учебный процесс, межличностное общение, работа с большим объёмом информации, многозадачность, гибкость и исполнительность.

Что касается зарплат, то среднее предлагаемое ежемесячное вознаграждение в целом по стране в конце 2024 года составляло 55 тысячи рублей (средняя ожидаемая при этом достигла 70 тысяч рублей), годом ранее – 45,7 тысячи рублей (средняя ожидаемая – 60 тысяч рублей) Больше всего учёным и преподавателям, связанным с наукой, готовы были платить в прошлом году в Ямало-Ненецком АО – медиана 82,8 тысячи рублей, Москве (78,7 тысячи) и Чукотском АО (77 тысяч рублей) (наглядно на диаграмме 2).

В регионах СЗФО наибольшую зарплату в образовании и науки можно найти у работодателей из Мурманской области (60,7 тысячи), Петербурга (60 тысяч) и Коми (53,7 тысячи), а наименьшую в Псковской и Вологодской области (по 40 тысяч). При этом сильнее всего за год выросли зарплаты в вакансиях для учителей Архангельской и Мурманской области (+16 тысяч и 14 тысяч соответственно).

Регион

2024

2023

Динамика за год

Республика Коми

53 763 ₽

49 800 ₽

3 963 ₽

Новгородская область

48 003 ₽

41 900 ₽

6 103 ₽

Калининградская область

43 391 ₽

40 382 ₽

3 009 ₽

Санкт-Петербург

60 000 ₽

54 464 ₽

5 536 ₽

Республика Карелия

47 900 ₽

43 200 ₽

4 700 ₽

Псковская область

40 000 ₽

37 142 ₽

2 858 ₽

Архангельская область

51 893 ₽

35 772 ₽

16 121 ₽

Вологодская область

41 016 ₽

31 931 ₽

9 085 ₽

Мурманская область

60 734 ₽

46 653 ₽

14 081 ₽

Ленинградская область

50 455 ₽

46 852 ₽

3 603 ₽

 

Стоит отметить, что в профобласти «Наука и образование» в прошлом году значительно выросло число предложений для людей с инвалидностью. Так, в декабре 2024 года по стране их было около 1,3 тысячи, что почти в два раза больше, чем в декабре 2023 года.

 

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