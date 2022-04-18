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Мурманская область. Арктика (16+)18.04.22 12:00

Количество вакансий в регионе превышает число официально зарегистрированных безработных граждан более чем в 5 раз

Одной из важнейших тем оперативного совещания стал вопрос трудоустройства и занятости граждан. Согласно данным Министерства труда и социального развития Мурманской области, на сегодняшний день численность официально зарегистрированных безработных граждан в регионе составляет менее 5 тысяч человек. Эта цифра в 1,5 раза меньше, чем на соответствующую дату предыдущего года, – при этом в службе занятости населения имеются сведения о наличии более 28 тысяч вакансий.

Губернатор Андрей Чибис отдельно отметил, что в этом году возобновляется программа временных общественно полезных работ, и она будет распространяться не только на безработных и несовершеннолетних граждан, но и на учащихся средних и высших учебных заведений.

«С 15 апреля мы снова организуем трудоустройство на временные общественно полезные работы. Теперь и студенты могут обратиться за временным трудоустройством. За 2 года реализации этой программы мы помогли в трудоустройстве более 11 тысячам человек, в частности, школьники во время каникул также могли воспользоваться этой возможностью, чтобы подработать, – подчеркнул глава региона. – Прошу Министерство труда и социального развития в полном объёме проинформировать население о представленных возможностях».

Ранее по поручению губернатора был разработан и утверждён порядок организации проведения временных общественно полезных работ, а также правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам. Всего на реализацию проекта из резервного фонда Мурманской области выделено 53 млн рублей.

Согласно прогнозам, ожидается, что за четыре месяца текущего года к временным общественно полезным работам будут привлечены 800 подростков, студентов и безработных граждан. Эта цифра регулируемая, – привлечь к общественным работам планируется максимально возможное количество северян. Заработная плата за указанные работы устанавливается в размере не ниже минимального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера за полный рабочий месяц и выплачивается за фактически отработанное время.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе доклада министр труда и социального развития региона Сергей Мякишев сообщил, что на сегодняшний задача муниципалитетов заключается в том, чтобы разработать нормативную базу и направить заявку в ведомство.

Напомним, что воспользоваться услугой помощи в трудоустройстве можно уже сейчас на сайте «Работа в России» или через личное обращение в центр занятости.

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