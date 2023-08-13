Количество вакансий в строительной сфере СЗФО выросло на 47% за год

Сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%).

В эти выходные в России будет отмечаться День строителя. Аналитики hh.ru проанализировали более 21000 вакансий, открытых в строительной сфере в регионах СЗФО за последний месяц.

Количество новых вакансий в сфере строительства, недвижимости, эксплуатации и проектирования в регионах СЗФО в июле по сравнению с прошлым годом выросло на 47%. При этом число резюме сократилось на 11%. И сейчас на одну вакансию в строительной отрасли на Северо-Западе страны откликаются в среднем до 3 кандидатов. Сильнее всего интерес к строительной отрасли упал у жителей Новгородской, Калининградской, Мурманской и Ленинградской областей (падение числа резюме от 18 до 12%).

Год назад, в июле 2022, на одну строительную вакансию по регионам СЗФО приходилось в среднем 4 резюме. Сейчас - 3. Комфортной нормой для рынка труда считается баланс 4–8 резюме на одну вакансию, что говорит об умеренном уровне конкуренции за рабочие места, здоровом соотношении между работодателями и соискателями. Значения индекса ниже четырёх резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров. Для сравнения: в среднем по России в данной профессиональной сфере на одну вакансию приходится 2,5 резюме, по Центральному федеральному округу (без Москвы и Московской области) – 3,3.

Уровень предлагаемых зарплат в сфере строительства в регионах СЗФО за полгода увеличился на 5600 рублей (до 68549 рублей). Сильнее всего доходы могли выросли у строителей в Мурманской области (рост на 26000 рублей), Архангельской области (рост почти на 17000). Между тем есть и регионы, где работодатели, наоборот уменьшили зарплатные предложения: в Коми и Новгородской области зарплаты в строительных вакансиях упали на 7000 рублей, в Калининградской области падение почти на 5000. При этом уровень зарплатных ожиданий соискателей в регионах СЗФО за год вырос на 10000 (до 77000 рублей) (наглядно в таблице).

По данным одного из недавних исследований hh.ru, 63% соискателей из сферы строительства считают, что работу в их профессиональной сфере найти сложно. Около трети (32%) опрошенных готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения работы или гарантированного трудоустройства на новое место. И 20% отраслевых соискателей считают, что на текущем месте работы для них существует угроза увольнения работодателем. 44% строителей уже рассматривают или готовы рассмотреть для себя варианты подработки помимо основной работы.