Количество волонтёров в Мурманской области превышает 68 тысяч человек

В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование» по итогам 11 месяцев 2022 года всеми субъектами волонтёрской деятельности в добровольчество вовлечено более 68,6 тысячи жителей Кольского Заполярья. Это на 5,2% выше установленного в 2022 году показателя для региона.

«В настоящее время в Мурманской области наблюдается устойчивый рост числа граждан и организаций, участвующих в добровольческой деятельности. Органами власти совместно с организациями «третьего сектора» создан крепкий фундамент для полноценного развития добровольческой деятельности граждан», – сообщил председатель комитета молодёжной политики региона Егор Хаценко.

Сегодня на единой информационной платформе портале ДОБРО.РФ по Мурманской области зарегистрировано и работает 459 организатора добровольческой (волонтерской) деятельности, опубликовано почти 3 тысячи вакансий для добровольцев, реализуется 533 проекта добровольческой направленности. Обучение в Добро.Университете прошли уже более 2 тысяч жителей Кольского Заполярья. За 2022 год на территории региона проведено более 1 тысячи мероприятий с участием волонтеров.

Для развития добровольческого движения, его популяризации и расширения специалистами волонтёрской сферы как в Мурманске, так и в муниципальных образованиях, реализуются различные мероприятия. Так, например, успешными стали следующие кейсы: подготовка и проведение межрегионального фестиваля молодёжи «Молодёжный ДВИЖ-2022» (Кандалакша), «Майский вальс» (Полярные Зори), проект #PROговори (Апатиты), молодёжный форум «Навигатор добровольчества» (ЗАТО Видяево), интенсив «Я-волонтёр» (ЗАТО Александровск), «Школа Лизы Алерт» (Кировск), благотворительные акции «Инфо-лайк» и «Добрые сердца» (Мурманск).

Большой блок работы в сфере добровольчества на территории региона реализует «Единый волонтёрский центр». Знаковыми для Мурманской области стали проекты «Душа с душою говорит», «Звезда Севера» и «Творческая осень», фестиваль «Том Сойер Фест» и, конечно, федеральный экологический проект «Чистая Арктика» и акция «От родника до океана».

Как сообщает региональный комитет молодёжной политики, ключевым звеном в развитии добровольческого движения является Ресурсный центр добровольчества Мурманской области, где сейчас базируется Региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. За время работы центром проведено порядка 200 мероприятий по основным направлениям добровольческой деятельности, в которых приняло участие более 4,3 тысячи волонтёров, выдано 720 личных книжек добровольца.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/12282-edinaya-rossiya-otkryla-shtab-po-gumanitarnomu-sotrudnichestvu-dlya-pomoshi-zhitelyam-donbassa/