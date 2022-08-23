Количество выданных многоквартирным домам паспортов готовности в Мурманске составляет 42%

Как сообщает администрация города Мурманска, продолжается работа комиссии по проверке объектов жилищно-коммунального хозяйства, к осенне-зимнему периоду готовят котельные и инженерные сети.

По информации Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, запасы топочного мазута в регионе составляют 123,9 тысячи тонн (116% от нормативного запаса), угля – 111,2 тысячи тонн (113% от нормативного запаса).

В целом в регионе готовность жилфонда к работе в осенне-зимний период составляет 63%, котельных – 66%, сетевого хозяйства – 69%.