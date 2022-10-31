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Мурманская область. Арктика (16+)31.10.22 16:30

Количество «выездных» медицинских осмотров северян увеличилось более чем в 2 раза

В Мурманской области активно развивается форма по оказанию выездной медицинской помощи жителям. Об этом во время оперативного совещания сообщил губернатор Андрей Чибис. 

Губернатор отметил, что выездная медпомощь оказывается жителям 12 муниципальных образований региона. Количество «выездных» осмотров северян специалистами увеличилось более чем в 2 раза, а количество выездов за 9 месяцев этого года даже по сравнению с 2021 годом уже выросло почти в 5 раз.

Для каждого муниципалитета формируется индивидуальный состав бригад исходя их потребностей населения в том или ином специалисте. В населенные пункты приезжают врачи и средние медицинские работники ЦРБ И ЦГБ, а также бригады врачей-специалистов областных медицинских организаций хирургического и терапевтического профилей.

В октябре организовано проведение первого выездного скринингового обследования с участием врача УЗИ и невролога к пациентам Кандалакшской ЦРБ. 

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, губернатор сообщил, что кроме выездов запущено 4 медицинских шаттла для доставки жителей Ковдора, Никеля, Заполярного, Зеленоборского и Видяево в ближайшие к ним ЦРБ. В планах запустить ещё 5 маршрутов для северян из Алакуртти, Ревды, Умбы и Зареченска. 

«Прошу Минздрав наращивать темп в этом направлении. Доступность медицины для каждого – это первоочередная задача вашего министерства», – подчеркнул губернатор во время оперативного совещания.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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