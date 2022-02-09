Количество выездов узкопрофильных врачей в районы Мурманской области увеличится на треть

В Мурманской области развивают современные методы и технологии оказания медицинской помощи жителям отдаленных населенных пунктов. В 2022 году медицинские организации, подведомственные министерству здравоохранения региона, увеличит количество выездов в районы области как минимум на треть. В этом году в формате «поезда здоровья» с использованием передвижных мобильных комплексов планируется обследовать не менее 6900 пациентов. Это позволит повысить охват северян диспансеризацией и профосмотрами, обеспечить выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях.

По отдельному графику районные и городские больницы будут посещать узкопрофильные врачи-специалисты консультативно-диагностического центра областной больницы, детской больницы и профильных диспансеров.

«Такая выездная консультация подразумевает предварительную подготовку самого пациента, его медицинских документов. И консультация, по сути, проходит не только для пациентов, но для его лечащего врача», – пояснил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В регионе также протестируют новый формат проведения медобследований для пациентов из удаленных населенных пунктов: планируется, что на специальном шаттле они будут приезжать в Мурманск и проходить консультации и диагностические обследования в один день.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, специалисты Минздрава отмечают, что обычно разные виды медицинских обследований назначаются в различные дни в зависимости от движения очереди, и жителям удаленных населенных пунктов приходится выезжать в областной центр несколько раз. Это утомительно и затратно для пациента.

Первый организованный выезд состоится в феврале: 15 жителей Печенгского округа, ранее состоявших в «листах ожидания» на оказание плановой амбулаторной медицинский помощи, будут доставлены в консультативно-диагностический центр Мурманской областной клинической больницы на специально выделенном микроавтобусе. Положительный опыт будет тиражироваться и в другие муниципалитеты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/439416/#&gid=1&pid=1