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Мурманская область. Арктика (16+)02.02.23 10:00

Количество зарегистрированных пользователей на «Нашем Севере» достигает 80 тысяч человек

Жители Мурманской области прислали на «Наш Север» больше 40 тысяч сообщений. Об этом на заседании правительства региона 31 января сообщила заместитель губернатора, министр цифрового развития Александра Никипелова.

«Портал «Наш Север» работает с 2019 года и за это время отработано более 40 тысяч сообщений жителей, проведено 76 голосований по различным темам. При этом мы постоянно работаем над созданием новых сервисов и в 2022 году на портале были запущены модули информирования о реализации национальных проектов, плана «На Севере – Жить», а также губернаторская программа по поддержке инициатив жителей «На севере – твой проект». В результате мы видим большой отклик – количество зарегистрированных пользователей на «Нашем Севере» почти достигло отметки в 80 тысяч человек», – сказала вице-губернатор.

Как сообщает региональное Министерство цифрового развития, на портале «Наш Север» создан специальный раздел, посвященный конкретным результатам реализации плана «На Севере – Жить». По каждому объекту или мероприятию пользователи могут увидеть подробный отчёт, включая перечень выполненных работ и размер финансирования. 

«В данном разделе можно оценить изменения, оставить комментарий и поделиться карточкой объекта в социальных сетях. А, чтобы изучать результаты плана было интереснее, с сегодняшнего дня мы совместно с Министерством информационной политики запускаем на «Нашем Севере» программу лояльности», – подчеркнула Александра Никипелова.

Она отметила, что на портале продолжат совершенствовать систему обратной связи с жителями – и в части улучшения качества и скорости решения проблем и в части развития новых интересных сервисов.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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