Количество жалоб на неубранный снег в Заполярье снизилось на 37%

На прошедшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 1033 сообщения, оставленных пользователями в социальных сетях, на порталах «Наш Север» и «Госуслуги». Отработано за отчётный период – 667. Об этом 3 марта сообщил на оперативном совещании областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

Количество сообщений о неубранном снеге, согласно данным системы «Инцидент менеджмент» и портала «Наш Север», снизилось на 37% относительно предыдущего периода.

При этом зафиксирован рост жалоб на складирование снега. Северяне сообщают, что снежные отвалы на обочинах дорог значительно сужают проезжую часть, что иногда приводит к пробкам на дорогах. Также сохраняется проблема скопления снега на детских площадках.

В блоке «ЖКХ» большинство вопросов касались частичного или полного отсутствия отопления по отдельным адресам, наледи на кровлях многоквартирных домов.

«Затяжным решением отметилась проблема жителей ЗАТО Александровск. Они отметили, что в подъезд дома №14 по улице Советская при повышении температуры воздуха на улице заливается вода и попадает в электрические щитки. Точных сроков по решению данной проблемы пока нет. Просим администрацию держать на особом контроле этот сигнал», – отметил Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, в блоке «Социальное обслуживание и защита» граждане просили разъяснить правила оказания социальной помощи по порядку социальных выплат.

Возможностью попасть к тем или иным медицинским специалистам северяне интересовались в блоке «Здравоохранение».

«Отдельно прошу обратить внимание Алексея Лыженкова и администрацию Печенгского округа на проблему с текущими кровлями в Спутнике. Здесь нужно найти системное решение и представить его», – заключил губернатор Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru