Количество звонков без ответа в Фонд капитального ремонта Мурманской области сократилось в 4 раза

Министерство строительства Мурманской области сообщает, что в последние дни от жителей региона поступает много жалоб на то, что до регионального Фонда капитального ремонта невозможно дозвониться. Руководство фонда отреагировало на обращение и приняло ряд мер, чтобы исправить ситуацию.

«Мы провели анализ, и выяснили, что ежедневно из поступающих порядка 560 звонков от граждан, 60% граждан, осуществляющих вызов, не дожидаются ответов. Разумеется, такая ситуация, мягко говоря, неприемлема», – отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта Мурманской области Фёдор Денисов.

Причины кроются, во-первых, в некорректных настройках услуг оператора связи, а во-вторых, в том, что в квитанциях и на сайте были указаны сразу несколько многоканальных номеров. В результате человек звонил на один – не дожидался ответа, перезванивал на второй номер и попадал во второй раз в конец все той же очереди. Анализ показал, что почти каждый собственник пытался дозвониться именно таким образом.

По указанию Фёдора Денисова, услуги оператора связи были перенастроены. Кроме того, теперь в квитанциях и на сайте будет указан только один многоканальный номер телефона – 8(8152) 412-518 – для исключения долгого ожидания ответа. Также разрабатывается автоинформирование при звонке с ответами на часто задаваемые вопросы.

«Дополнительно мы увеличили количество операторов по работе с населением с трёх человек до семи. Благодаря принятым мерам за сутки количество звонков без ответа оператора сократилось до 15%. Разумеется, мы будем стремиться, чтобы ни один звонок не оставался не принятым», – подчеркнул Фёдор Денисов.