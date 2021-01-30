Колледж искусств приглашает жителей и гостей столицы Заполярья на традиционный концерт «Его Величество Рояль!»

2 февраля в 18.00 в малом зале Мурманского колледжа искусств состоится концерт выпускников специальности «Инструментальное исполнительство» (фортепиано). Ежегодно в концерте принимают участие выпускники разных лет, ныне студенты ведущих консерваторий России.

В этом году в концерте примут участие: Татьяна Орёл, студентка 4-го курса Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Она исполнит знаменитое переложение Михаила Плетнёва Andante maestoso П.И. Чайковского из балета «Щелкунчик».

Даниил Миронов, студент 1-го курса Петрозаводской государственной консерватории им. А.К. Глазунова, исполнит «Долину Обермана» венгерского композитора Ф. Листа.

Лада Аксёнова, студентка 3-го курса Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, исполнит 13 Венгерскую рапсодию Ф. Листа, этюды С.В. Рахманинова, К. Дебюсси и Ф. Шопена.

Ярослав Шевага, студент 2-го курса Петрозаводской государственной консерватории им. А. К. Глазунова, исполнит две Прелюдии С.В. Рахманинова.

Вход свободный. Концерт пройдет при строгом соблюдении мер безопасности: шахматной рассадки и 50% загрузке залов, соблюдении масочного режима.