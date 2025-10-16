Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»В детсаду № 50 Мурманска будут заниматься с «особенными» детьми
Мурманская область. Арктика (16+)16.10.25 15:30

Колледжи Кольского Заполярья приглашают на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

 

18 октября в Мурманской области пройдёт Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Событие объединит 17 колледжей региона, где школьников и их родителей ждет насыщенная программа: профессиональные пробы, экскурсии на производства, мастер-классы и встречи с работодателями. Начало мероприятий в 12.00.

«Единый день открытых дверей позволяет школьникам и их родителям познакомиться с возможностями среднего профессионального образования региона и оценить потенциал образовательных кластеров. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса в проект «Профессионалитет» вошли 17 колледжей области, которые уже готовят первых специалистов для ведущих предприятий. Программа зарекомендовала себя как действенный механизм подготовки кадров: более 85% выпускников гарантированно будут трудоустроены по полученной специальности сразу после завершения обучения», - отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Так, в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота пройдёт мастер-класс «Строим будущее: от идеи до реализации». В Мурманском педагогическом колледже, входящем в кластер «Образование на Мурмане», ребята примут участие в профессиональных пробах «Открой профессию педагога». На базе Мурманского индустриального колледжа, где реализуется кластер «Судостроение и судоремонт в Арктике», состоится мастер-класс «Продвинутая сварка неплавящимся электродом» и серия практических занятий, посвященных корабельным профессиям.

В Мурманском технологическом колледже сервиса, представляющем кластер «Север и туризм», школьников ждут профессиональные пробы на площадках предприятий сферы гостеприимства и сервиса. В Мурманском медицинском колледже в рамках кластера «Медицина на Мурмане» пройдет мастер-класс по оказанию первой помощи и другие практические занятия, позволяющие школьникам почувствовать себя в роли будущих медиков. Участники Арктического рыбопромышленного кластера смогут посетить профориентационную экскурсию на площадку по передержке живых крабов, организованную Мурманским морским рыбопромышленным колледжем имени И.И. Месяцева.

В Ковдорском политехническом колледже школьники попробуют себя в монтаже электрических схем и проведут ситовой анализ полезных ископаемых. В Мончегорском политехническом колледже – узнают секреты работы мастера сварки и примут участие в интеллектуальной игре «Мозговой сплав».

В Полярнозоринском энергетическом колледже гостей познакомят с особенностями работы атомной станции, а в Апатитском политехническом колледже имени Г.А. Голованова в рамках «Хибинского» кластера школьники поучаствуют в мастер-классах по молекулярной кухне и обслуживанию горного оборудования.

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, в Мурманской области особое внимание уделяется реализации федерального проекта «Профессионалитет». В регионе в рамках президентских программ, при поддержке главы региона Андрея Чибиса и ведущих предприятий создано 9 образовательных кластеров по ключевым направлениям экономики – промышленности, строительству, энергетике, медицине, образованию и туризму. К 2026 году количество кластеров увеличится до десяти. Благодаря участию ведущих предприятий и целевому обучению выпускники получают гарантии трудоустройства. По эффективности реализации федерального проекта Мурманская область входит в топ-5 регионов России.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555222/#&gid=1&pid=1


