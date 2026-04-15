Колледжи Кольского Заполярья приглашают северян на Единый день открытых дверей проекта «Профессионалитет»

18 апреля в Мурманской области пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодёжь и дети».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, событие объединит 17 колледжей региона, где школьников и их родителей ждет насыщенная программа: профессиональные пробы, экскурсии на производства, мастер-классы и встречи с работодателями. Начало мероприятий – в 12:00.

«Единый день открытых дверей позволяет школьникам и их родителям познакомиться с возможностями среднего профессионального образования региона и оценить потенциал образовательных кластеров. Благодаря поддержке губернатора Андрея Чибиса в проект «Профессионалитет» вошли 17 колледжей области, которые уже готовят первых специалистов для ведущих предприятий. Программа зарекомендовала себя как действенный механизм подготовки кадров: более 85% выпускников гарантированно будут трудоустроены по полученной специальности сразу после завершения обучения», – отметила министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

Так, в Мурманском строительном колледже имени Н.Е. Момота пройдёт мастер-класс «Лаборатория качества: секреты строительной экспертизы». В Мурманском педагогическом колледже, входящем в кластер «Образование на Мурмане», ребята примут участие в профессиональных пробах «Открой профессию педагога «Волшебство педагогики: создаем увлекательные уроки»». На базе Мурманского индустриального колледжа, где реализуется кластер «Судостроение и судоремонт в Арктике», состоится мастер-классы «Продвинутая сварка неплавящимся электродом», Аддитивные технологии: «Корабельное ДАО: аддитивные решения для судостроителей» и серия практических занятий, посвященных корабельным профессиям.

В Мурманском технологическом колледже сервиса, представляющем кластер «Север и туризм», школьников ждут профессиональные пробы на площадках предприятий сферы гостеприимства и сервиса. В Мурманском медицинском колледже в рамках кластера «Медицина на Мурмане» пройдёт мастер-класс по оказанию первой помощи и другие практические занятия, позволяющие школьникам почувствовать себя в роли будущих медиков. Участники Арктического рыбопромышленного кластера смогут посетить мастер-классы «Изготовитель орудий лова» и «Электромонтаж», организованные Мурманским морским рыбопромышленным колледжем имени И. И. Месяцева.

В Ковдорском политехническом колледже школьники попробуют себя в управление тренажёром автомобиля «КамАЗ» и смогут принять участие в IV гастрономическом фестивале «Вкус Гипербореи». В Мончегорском политехническом колледже пройдут мастер-классы «Исследователь цветных металлов» и «РОБОТизируй завод».

В Полярнозоринском энергетическом колледже гостей познакомят с особенностями работы атомной станции, проведут мастер-класс «Автоматические системы управления» и интеллектуальную игру «Новое измерение».

А в Апатитском политехническом колледже имени Г.А. Голованова в рамках «Хибинского» кластера школьники поучаствуют в мастер-классах «Юный механик» и «Схема включения счетчика электрической энергии».

Как отмечает региональное Министерство образования и науки, Мурманская область входит в число ведущих регионов России по эффективности реализации федерального проекта «Профессионалитет». 17 колледжей региона объединены в 10 кластеров, где обучение ведётся в тесном взаимодействии с предприятиями-партнерами. Работодатели участвуют в разработке образовательных программ, создании современной материально-технической базы и организации практической подготовки студентов. Также 11 колледжей Мурманской области входят в топ-10 лучших образовательных организаций страны по итогам Национального рейтинга трудоустройства и уровня заработной платы выпускников.

