Коллеги — приемлемо, мальчики и девочки — раздражает. Какие обращения по работе нравятся и не нравятся россиянам

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, россияне считают уместными, а какие — нет. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 68% россиян. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (73 и 65% соответственно).

Чем старше россияне и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (11% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 9%). Слово «коллеги» сердит лишь 6% опрошенных, причём мужчин чаще, чем женщин (8 и 2% соответственно).

Чем старше россияне, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Россияне с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».