Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 годРынок труда: дополнительные трудовые ресурсы пока взять неоткуда - привлечение иностранцев ситуацию не изменит
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)10.01.24 18:00

Коллеги — приемлемо, мальчики и девочки — раздражает. Какие обращения по работе нравятся и не нравятся россиянам

Эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» узнали, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, россияне считают уместными, а какие — нет. В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 68% россиян. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (73 и 65% соответственно).

Чем старше россияне и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги».

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (11% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 9%). Слово «коллеги» сердит лишь 6% опрошенных, причём мужчин чаще, чем женщин (8 и 2% соответственно).

Чем старше россияне, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Россияне с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Дефицит кадров, рост зарплат и затраты на персонал — российский бизнес о кадровых планах на 2024 год
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ 2023 ГОДАМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2024«Кто в доме хозяин»: Алла Истомина – о модернизации системы теплоснабжения Мурманской области
-

Последние комментарии

Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
Комментарий к новости:Минобороны показало работу специалистов 6 Центрального узла фельдъегерско-почтовой связи ВС РФ, доставляющих почтовые отправления военнослужащим – участникам СВО от родственников
-Правовая консультация (18+)За что могут уволить на испытательном сроке? Отвечает юрист «SuperJob»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Какое хобби чаще всего перерастает в настоящую работу с хорошим заработком? Жители СЗФО рассказали о своих увлечениях-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар теряет 1,01 рубля-PRO Энергетику (18+)ГОК «Апатит» продолжает наращивать долю использования «зелёной» электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)ЦУР получил от жителей региона более тысячи сообщений в новогодние праздники-PRO Нефть и газ (18+)Формируется детальный и комплексный подход для возмещения затрат Мурманской области до момента газификации региона – Андрей Чибис-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о приёме в гражданство служащих в ВС РФ иностранцев
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика